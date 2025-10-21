TOKİ Sosyal Konutlar Hangi İllerde Yapılacak? İllere Göre Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları

TOKİ sosyal konut projesinde illere göre kontenjan sayıları önümüzdeki tanıtım programında açıklanacak. Başvuru şartları ise genellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olacak. Ayrıca, özel gruplar için ayrılan kontenjanlar ve öncelikler de detaylandırılacak.

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek. İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.