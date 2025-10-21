TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yeni bir adım attı. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan dev sosyal konut projesi kapsamında 500 bin yeni konutun inşa edilmesi planlanıyor. İstanbul’da ise hem uygun fiyatlı satışlar yapılacak hem de vatandaşlara kira desteği sunulacak. Uygun ödeme koşulları ve uzun vadeli taksit imkânlarıyla hayata geçirilecek proje, barınma sorununa kalıcı bir çözüm olmayı hedefliyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin konut şartları neler? İşte, ayrıntılar.
TOKİ, ev sahibi olma hayali kuranlar için yeni bir fırsat sunuyor. 81 ilde başlatılacak 500 bin sosyal konut projesi ile vatandaşlara uygun fiyatlı konut imkânı sağlanacak. İstanbul'da hem sosyal konut üretimi yapılacak hem de bu konutlar düşük kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız." açıklamasında bulundu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin konut şartları neler? İşte, ayrıntılar. İşte TOKİ’nin sosyal konut projesine dair tüm detaylar.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla, uzun vadeli ve düşük taksitlerle konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Proje kapsamında, şehit aileleri, gaziler, emekliler, gençler ve engelli vatandaşlar gibi özel gruplar için de kontenjanlar ayrılıyor.
TOKİ Sosyal Konut Başvuruları 2025’te Ne Zaman Başlayacak?
29 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi. Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."şeklinde konuştu. TOKİ sosyal konut projesinin detayları ekim sonu açıklanması bekleniyor.
Resmi açıklamalara göre, TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru ekranının e-Devlet ve TOKİ resmi web sitesi üzerinden erişime açılması, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği tanıtım programının ardından duyurulacak. Beklenen başvuru tarihleri 2025 yıl sonu civarında olacak.
e-Devlet TOKİ Sosyal Konut Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?
Şu anda TOKİ konut başvuru ekranı e-Devlet üzerinde henüz aktif değil. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, kullanıcılar e-Devlet kapısı üzerinden veya TOKİ’nin resmi web sitesi aracılığıyla kolayca başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
TOKİ Sosyal Konutlar Hangi İllerde Yapılacak? İllere Göre Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları
TOKİ sosyal konut projesinde illere göre kontenjan sayıları önümüzdeki tanıtım programında açıklanacak. Başvuru şartları ise genellikle dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olacak. Ayrıca, özel gruplar için ayrılan kontenjanlar ve öncelikler de detaylandırılacak.
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek. İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılan konut sayıları şöyle:
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394;
Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."