INTER-BARCELONA İSTATİSTİKLER





Avrupa kupalarında 18’inci kez karşılaşmaya hazırlanan Inter ve Barcelona, bu turnuvalar tarihinde en fazla mücadeleye sahne olan dördüncü eşleşme konumunda (Bayern Münih vs Real Madrid; 28 maç, Juventus vs Real Madrid; 21 maç & Inter vs Real Madrid; 19 maç).





Inter’e konuk olduğu altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Barcelona (3B 2M), tek galibiyetini Aralık 2019’da 2-1’lik skorla aldı. Katalan ekibinin, turnuvada temsilcilere konuk olduğu maçlarda en düşük galibiyet oranında kaldığı ülke İtalya (%21; 5/24).





Inter ve Barcelona, bu eşleşmenin ilk maçında 3-3 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 10+ gole sahne olan sadece üç yarı final eşleşmesi oynandı (Juventus 6-4 Monaco; 1997/98, Liverpool 7-6 Roma; 2017/18 & Real Madrid 6-5 Manchester City; 2021/22).





Inter, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2010 ve 2023’ün ardından üçüncü kez finale kalmayı hedefliyor. Turnuvada altıncı kez şampiyonluk maçına çıkmayı hedefleyen Barcelona ise Real Madrid’in (9) ardından en yüksek sayının sahibi olan Bayern Münih, Juventus ve Milan’ı yakalamak istiyor (1994, 2006, 2009, 2011 & 2015).





Barcelona, Bayern Münih’ten (43; 2019/20) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan takım konumunda (40). Turnuva tarihinde bir sezon 40+ gol atan beş ekipten biri oldu (Real Madrid; 2013/14’te 41 gol & Liverpool; 2007/18’de 41 gol) bir Katalan ekibiydi (45 gol; 1999/2000).