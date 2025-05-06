TRT 1 ekranlarında bu akşam Inter-Barcelona karşılaşması canlı olarak izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'inde yer aldığı İnter, 3-3'lük rövanşın ardından Barcelona karşısında galibiyet arayacak. TRT 1'in resmi adresinde (https://www.trt1.com.tr) yer alan yayın akışına göre, inter-barcelona maçı şifresiz canlı izlenebilecek. Peki ilk finalist kim olacak? Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı canlı izlemek ve maçtan anlık gelişmeleri takip etmek için sayfamızdaki TRT 1 linkine tıklamanız yeterli.
TRT 1'de bu akşam Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter-Barcelona maçı TRT 1 ekranlarında saat 22.00'da canlı olarak izlenebilecek. Şifresiz yayınlanacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise maç öncesinde araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşamki inter-barcelona karşılaşmasından galip gelen taraf adının Şampiyonlar Ligi finaline yazdıran ilk ekip olacak. İşte TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve maçtan bilgiler.
INTER-BARCELONA MAÇI TRT 1'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Barcelona, Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak dev maç TRT 1'den şifresiz canlı izlenebilecek.
INTER-BARCELONA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
TRT 1 YAYIN AKIŞI (6 MAYIS 2025)
İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 Hangimiz Sevmedik
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22.00 Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması
00.15 Teşkilat
02.50 Seksenler
04.40 Lingo Türkiye
INTER-BARCELONA İSTATİSTİKLER
Avrupa kupalarında 18’inci kez karşılaşmaya hazırlanan Inter ve Barcelona, bu turnuvalar tarihinde en fazla mücadeleye sahne olan dördüncü eşleşme konumunda (Bayern Münih vs Real Madrid; 28 maç, Juventus vs Real Madrid; 21 maç & Inter vs Real Madrid; 19 maç).
Inter’e konuk olduğu altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Barcelona (3B 2M), tek galibiyetini Aralık 2019’da 2-1’lik skorla aldı. Katalan ekibinin, turnuvada temsilcilere konuk olduğu maçlarda en düşük galibiyet oranında kaldığı ülke İtalya (%21; 5/24).
Inter ve Barcelona, bu eşleşmenin ilk maçında 3-3 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 10+ gole sahne olan sadece üç yarı final eşleşmesi oynandı (Juventus 6-4 Monaco; 1997/98, Liverpool 7-6 Roma; 2017/18 & Real Madrid 6-5 Manchester City; 2021/22).
Inter, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2010 ve 2023’ün ardından üçüncü kez finale kalmayı hedefliyor. Turnuvada altıncı kez şampiyonluk maçına çıkmayı hedefleyen Barcelona ise Real Madrid’in (9) ardından en yüksek sayının sahibi olan Bayern Münih, Juventus ve Milan’ı yakalamak istiyor (1994, 2006, 2009, 2011 & 2015).
Barcelona, Bayern Münih’ten (43; 2019/20) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan takım konumunda (40). Turnuva tarihinde bir sezon 40+ gol atan beş ekipten biri oldu (Real Madrid; 2013/14’te 41 gol & Liverpool; 2007/18’de 41 gol) bir Katalan ekibiydi (45 gol; 1999/2000).