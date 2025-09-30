TRT 1 CANLI İZLE: Galatasaray-Liverpool maçı TRT 1 Tabii canlı izleme ekranı! Maç kaç kaç? GS-Liverpool canlı yayın

TRT 1 canlı yayınında bu akşam Galatasaray-Liverpool karşılaşması izleyici ile buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Liverpool maçı saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ile dijital platform Tabii kanalı üzerinden şifresiz canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi mobil, pc, tablet ve televizyondan canlı izleyebilecek. İşte Galatasaray-Liverpool maçı TRT 1 ve Tabii canlı yayın izleme ekranı ile maçta son durum.

1 /10 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bu akşam Galatasaray sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak dev karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. İlk 11'lerin belli olduğu Galatasaray-Liverpool maçını kesintisiz ve şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler sayfamızda paylaştığımız resmi TRT 1 ve Tabii uygulaması linki üzerinden canlı olarak mücadeleyi takip edebilirler. İşte Galatarasay-Liverpool maçı TRT 1 canlı izleme ekranı ve dev maçtan notlar.

Galatasaray Liverpool maçı TRT 1 ve Tabii'de!

3 /10 İlk 11'ler açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Liverpool maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: RAMS Park Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa) Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike









4 /10 Liverpool stada ulaştı

İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için RAMS Park’a geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz takımı Liverpool ile mücadele edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını ülkesinde tamamlayan İngiliz temsilcisi, dün İstanbul’a ulaştı ve Beşiktaş’ta bulunan bir otelde konaklamaya geçti. Liverpool kafilesini taşıyan otobüs müsabakanın yapılacağı maç için yoğun güvenlik önlemleri içinde stadyuma geldi.

5 /10 Taraftardan Filistin'e destek pankartı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray taraftarları Filistin'e destek pankartları açtı.

6 /10 Tabii nedir? tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur. Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir.

tabii ücretsiz paket içeriğinde neler bulunuyor? Ücretsiz paket ile TRT içeriklerini ve TRT canlı yayın kanallarını (mümkün olan ülkelerde) reklamlı olarak izleyebilirsin.



7 /10

TRT TABİİ SPOR CANLI NASIL İZLENİR? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanıyor. Maçları canlı izlemek için Tabii platformuna ücretli üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin ardından Tabii Spor yada Spor 1, 2 gibi çeşitli futbol kanallarını canlı izlemek mümkün olacak. TRT TABİİ SPOR CANLI İZLE

8 /10 Türkiye Premium paket ücreti ne kadar? Yıllık taahhüt vermem gerekiyor mu?

Aylık 99 TL ödeyerek tabii Premium satın alınabilir ve avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsin. tabii Premium için yıllık bir taahhüt vermene gerek yok. Paket süresi aylıktır. Ödeme talimatını iptal etmediğin, kredi kartını ödemeye kapatmadığın ve paketini iptal etmediğin sürece paket bedeli her ay yansıtılır.

tabii'yi televizyonumda nasıl izleyebilirim? Televizyonunda tabii izlemek için tabii uygulamasını Android TV, Google TV ve Apple TV için ilgili uygulama mağazalarından indirebilirsin. tabii'ye webOS (LG), Tizen (Samsung) ve Vestel işletim sistemli Akıllı TV'lerden de erişebilirsin.

9 /10 Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, bu akşam oynanacak maçlarla açılacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Eylül: 19.45 Atalanta-Club Brugge 19.45 Kairat-Real Madrid 22.00 Inter-Slavia Prag 22.00 Chelsea-Benfica 22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt 22.00 Bodo/Glimt-Tottenham 22.00 Olimpik Marsilya-Ajax 22.00 Galatasaray-Liverpool 22.00 Pafos-Bayern Münih 1 Ekim Çarşamba: 19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United 19.45 Karabağ-Kopenhag 22.00 Arsenal-Olympiakos 22.00 Bayer Leverkusen-PSV 22.00 Villareal-Juventus 22.00 Napoli-Sporting Lizbon 22.00 Monaco-Manchester City 22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain