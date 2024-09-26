TÜPRAŞ'ın temettü ödemeleri ile ilgili merak edilen sorular, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalarla netleşti. TÜPRAŞ, hisarlarına dağıtacağı temettü miktarını ve ödeme tarihlerini duyurdu. Şirketin kar payının kayıtlı olduğu ve hisse başına ödeme tutarlarının belirtildiği yer aldı. Peki TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman başlayacak? TÜPRAŞ temettü 2024 ne zaman yatacak, hesaba geçecek?
TÜPRAŞ gibi büyük bir şirketin temettü açıklaması, yatırımcılar için oldukça önemli bir gelişmedir. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre TÜPRAŞ, 2023 kârından temettü ödemesi yapma kararı almıştı. Ancak, temettü ödemesinin tam tarihi ve tutarı konusunda net bir bilgi verilmemişti. Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile temettü ödeme tarihini netleştirdi. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman başlayacak? Peki TÜPRAŞ temettü 2024 ne zaman hesaba geçer?
TÜPRAŞ TEMETTÜ ONAYLANDI MI?
TÜPRAŞ 1 TL nominal değerli pay için 10.74 lira temettü ödemeyi kararlaştırdı. Temettü onayı KAP'a yapılan bildirimle netleşti.
TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Temettü ödeme tarihi 27 Eylül 2024 olarak belirlendi. TÜPRAŞ hisse başına net 10.74 lira temettü verecek.
TÜPRAŞ'IN KAP'A YAPILAN BİLDİRİMİ
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında,
- Ortaklara 23.000.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23.000.000.000,00 TL kâr payının ve 2.300.000.000,00 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından karşılanması,
- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi,
- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması, teklifi kabul edilmiştir."