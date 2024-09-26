TÜPRAŞ gibi büyük bir şirketin temettü açıklaması, yatırımcılar için oldukça önemli bir gelişmedir. Ağustos ayında yapılan açıklamaya göre TÜPRAŞ, 2023 kârından temettü ödemesi yapma kararı almıştı. Ancak, temettü ödemesinin tam tarihi ve tutarı konusunda net bir bilgi verilmemişti. Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile temettü ödeme tarihini netleştirdi. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri ne zaman başlayacak? Peki TÜPRAŞ temettü 2024 ne zaman hesaba geçer?