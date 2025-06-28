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Türkiye il haritasını baştan sona değiştirecek! Onaylandığı an 82-83-84. il plakaları basılacak

Türkiye il haritasını baştan sona değiştirecek! Onaylandığı an 82-83-84. il plakaları basılacak

13:1228/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TÜİK'in paylaştığı il olma kriterleri, Türkiye genelinde bazı ilçeler için umut kapısını araladı. Nüfusu 100 binin üzerinde olan ve en yakın il merkezine 30 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ilçeler, potansiyel yeni iller arasında gösteriliyor. Bu şartları karşılayan yerleşim yerleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Hangi ilçeler il olabilecek? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kriterler, bazı ilçelerin il olma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. 100 bin nüfus barajını aşan ve en yakın il merkezine 30 kilometre ya da daha fazla mesafede olan ilçeler öne çıkıyor. Şartları sağlayan ilçeler kamuoyunun merak odağında.

ADANA-KOZAN

ADANA-SEYHAN

ADIYAMAN-KAHTA

MANİSA-AKHİSAR

MUĞLA-FETHİYE

ANKARA - POLATLI

İSTANBUL - BAĞCILAR

BALIKESİR-BANDIRMA

ANKARA-ÇANKAYA

TEKİRDAĞ-ÇORLU

DİYARBAKIR - ERGANİ

EREĞLİ

TARSUS

YÜKSEKOVA

GEBZE

İSKENDERUN

KONYA EREĞLİ

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

ANTALYA-ALANYA

LÜLEBURGAZ

MANAVGAT

OSMANGAZİ

SİVEREK

ŞEHİTKAMİL

VAN - ERCİŞ

ESENYURT

CİZRE

ÜNYE

EDREMİT

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