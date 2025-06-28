Türkiye il haritasını baştan sona değiştirecek! Onaylandığı an 82-83-84. il plakaları basılacak

TÜİK'in paylaştığı il olma kriterleri, Türkiye genelinde bazı ilçeler için umut kapısını araladı. Nüfusu 100 binin üzerinde olan ve en yakın il merkezine 30 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ilçeler, potansiyel yeni iller arasında gösteriliyor. Bu şartları karşılayan yerleşim yerleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.
Hangi ilçeler il olabilecek? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kriterler, bazı ilçelerin il olma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. 100 bin nüfus barajını aşan ve en yakın il merkezine 30 kilometre ya da daha fazla mesafede olan ilçeler öne çıkıyor. Şartları sağlayan ilçeler kamuoyunun merak odağında.
ADANA-KOZAN
ADANA-SEYHAN
ADIYAMAN-KAHTA
MANİSA-AKHİSAR
MUĞLA-FETHİYE
ANKARA - POLATLI
İSTANBUL - BAĞCILAR
BALIKESİR-BANDIRMA
ANKARA-ÇANKAYA
TEKİRDAĞ-ÇORLU
DİYARBAKIR - ERGANİ
EREĞLİ
TARSUS
YÜKSEKOVA
GEBZE
İSKENDERUN
KONYA EREĞLİ
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE
ANTALYA-ALANYA
LÜLEBURGAZ
MANAVGAT
OSMANGAZİ
SİVEREK
ŞEHİTKAMİL
VAN - ERCİŞ
ESENYURT
CİZRE
ÜNYE
EDREMİT