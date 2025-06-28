Türkiye il haritasını baştan sona değiştirecek! Onaylandığı an 82-83-84. il plakaları basılacak

Hangi ilçeler il olabilecek? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kriterler, bazı ilçelerin il olma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. 100 bin nüfus barajını aşan ve en yakın il merkezine 30 kilometre ya da daha fazla mesafede olan ilçeler öne çıkıyor. Şartları sağlayan ilçeler kamuoyunun merak odağında.