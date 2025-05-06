Sadece mimarileriyle değil, dokundukları kalplerle de özeller. Türkiye’de en çok ziyaret edilen türbeler hangileri? Bu türbelerin ardında yatan manevî miraslar ve halk arasındaki inançlar neler anlatıyor?
Yüzyıllardır Anadolu’nun dört bir yanındaki türbeler, hem birer tarihi eser hem de insanların iç huzur arayışı için başvurduğu manevi duraklar olarak varlığını sürdürüyor. Kimi zaman bir dua, kimi zaman bir adak niyetiyle kapıları çalınan bu türbeler, aslında geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsü. Peki, Türkiye’de en çok ziyaret edilen türbeler hangileri ve neden bu kadar önemli?
İşte halk arasında derin izler bırakmış bazı türbeler:
Mevlana Türbesi (Konya)
Şehrin merkezinde, bugün Konya müzesi olarak işlevlendirilen yapı topluluğu arasındadır.
Kubbe-i Hadra olarak anılan, Hz. Mevlâna ve oğlu Sultan Veled’in mezarlarının bulunduğu türbe, birbirine sivri kemerlerle bağlanmış dört ayak üzerinde yükselir.
Eyüp Sultan Türbesi (İstanbul)
Eyüp Sultan Türbesi, Eyüp'te bulunmaktadır. Türbe, Eyüp Sultan Cami'nin hemen yanı başındadır. Eyüp Sultan Türbesi, ilk Müslümanlardan biri olan Hazreti Eyüp'e aittir.
Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi (Nevşehir):
Hacı Bektaş Veli Türbesi Kapadokya’nın turistik olan merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta, kuzeyde yer almaktadır. 13. yy.da yaşamış Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli’nin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’nun Türkleşmesinde etkisi olmuştur.
Somuncu Baba Türbesi (Malatya)
Darende İlçesi'nin Zaviye Mahallesi’nde bulunan Somuncu Baba Türbesi, Somuncu Baba Camii ve Balıklı Göl ile bir arada bulunur. Caminin ortasında türbe bulunmakta ve onun içerisinde de Cumhuriyet devri ahşap işçiliği ile yapılmış bir sanduka bulunmaktadır.
Şemsi Tebrizi Türbesi (Konya)
Şerâfeddin Câmiinin kuzeyinde Şems Parkı’nın içinde bulunur. Günümüzde yapı, 1510 yılında Emir İshak Bey tarafından mescitle birlikte elden geçirilerek genişletilmiştir.
Telli Baba Türbesi (İstanbul)
İstanbul’da evlilik niyetiyle en çok ziyaret edilen türbelerden biri. Anlatılanlara göre Telli Baba, nişanlılara yardım eder, evlenmek isteyenlerin duasına vesile olur.
Yuşa Peygamber Türbesi (İstanbul)
Yûşâ Peygamber rivâyete göre, Hz. Musa ile birlikte Mecmeul-Bahreyn'e gelmiş ve burada vefât ederek bu tepeye gömülmüş. Bu yüzden de tepenin adı Yûşâ olmuş.
Her biri, halkın gönlünde farklı bir yer edinmiş, dualara ortak olmuş bu türbeler, Türkiye’nin manevî coğrafyasını oluşturan en önemli duraklardandır.