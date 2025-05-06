Yüzyıllardır Anadolu’nun dört bir yanındaki türbeler, hem birer tarihi eser hem de insanların iç huzur arayışı için başvurduğu manevi duraklar olarak varlığını sürdürüyor. Kimi zaman bir dua, kimi zaman bir adak niyetiyle kapıları çalınan bu türbeler, aslında geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsü. Peki, Türkiye’de en çok ziyaret edilen türbeler hangileri ve neden bu kadar önemli?





İşte halk arasında derin izler bırakmış bazı türbeler: