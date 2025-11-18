Türkiye'de internet ne zaman düzelecek? 18 KASIM İnternet sorunu ne kadar sürecek, sosyal medya erişim duyurusu geldi mi?

X’ten sonra YouTube ve e-Devlet de etkilendi

Downdetector verilerine göre, 3.250’den fazla kullanıcı X’e erişim sorunu yaşadığını rapor etti. Şikâyetlerin yüzde 58’i mobil uygulamadan, yüzde 23’ü web sürümünden, yüzde 10’u ise sunucu bağlantı hatalarından kaynaklandı.

Erişim problemleri yalnızca X ile sınırlı kalmadı. Kullanıcı şikâyetleri aynı zamanda YouTube ve e-Devlet Kapısı üzerinde de yoğunlaştı. Bu platformlarda da yavaşlama, sayfa açılmama, video oynatım hataları ve hesap giriş problemleri tespit edildi. Söz konusu sorunlar, hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansırken şikâyet sayısında artış gözlendi.

Yaşanan kesintilerin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında “İnternet çöktü mü?” sorusu kısa sürede trend oldu. Kullanıcılar özellikle “İnternet neden yavaş?” ve “Twitter ile YouTube neden açılmıyor?” gibi sorgularla yoğun şekilde çözüm aramaya yöneldi.