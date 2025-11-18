Türkiye'de internet ne zaman düzelecek? 18 KASIM İnternet sorunu ne kadar sürecek, sosyal medya erişim duyurusu geldi mi?

İnternette yaşanan aksaklıklar sonrasında kullanıcıların sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Sık kullanılan sosyal medya platformlarınında etkilenmesi sonrasında gözler gelecek açıklamalara çevrildi. 18 Kasım 2025 itibarıyla kullanıcılar, sosyal medyada "internet kesintisi mi var?" sorusuna yanıt ararken, hata raporlama sitelerine de yoğun ilgi gösteriliyor.
Küresel çapta yaşanan internet erişim sonrasın sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Cloudflare ve servis durumu izleme siteleri, farklı coğrafyalarda erişim problemi olduğunu doğruladı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde internet erişiminde geniş çaplı sıkıntılar yaşanıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan kullanıcı şikâyetleri, sosyal medya platformlarından haber sitelerine kadar birçok internet hizmetinde kesintilerin meydana geldiğini ortaya koydu.
X’ten sonra YouTube ve e-Devlet de etkilendi
Downdetector verilerine göre, 3.250’den fazla kullanıcı X’e erişim sorunu yaşadığını rapor etti. Şikâyetlerin yüzde 58’i mobil uygulamadan, yüzde 23’ü web sürümünden, yüzde 10’u ise sunucu bağlantı hatalarından kaynaklandı.
Erişim problemleri yalnızca X ile sınırlı kalmadı. Kullanıcı şikâyetleri aynı zamanda YouTube ve e-Devlet Kapısı üzerinde de yoğunlaştı. Bu platformlarda da yavaşlama, sayfa açılmama, video oynatım hataları ve hesap giriş problemleri tespit edildi. Söz konusu sorunlar, hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansırken şikâyet sayısında artış gözlendi.
Yaşanan kesintilerin ardından sosyal medyada ve arama motorlarında “İnternet çöktü mü?” sorusu kısa sürede trend oldu. Kullanıcılar özellikle “İnternet neden yavaş?” ve “Twitter ile YouTube neden açılmıyor?” gibi sorgularla yoğun şekilde çözüm aramaya yöneldi.
Kesintilerin nedeni konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Cloudflare'den küresel ağda yaşanan soruna ilişkin açıklama
İnternet altyapı sağlayıcısı Cloudflare'da yaşanan teknik bir sorun, X ve diğer birçok web sitesinde küresel çapta erişim sorununa neden oldu.
Cloudflare'in küresel ağında yaşanan teknik arıza, X dahil birçok popüler site ve servise erişimi kesti. Cloudflare’den yapılan açıklamada, sorunun farkında olunduğu ve kısa sürede müdahalede bulunulacağına belirtildi. Son bir saat içinde milyonlarca kullanıcı, sosyal medya platformları, oyun servisleri ve popüler internet sitelerine erişim problemi bildirmeye başladı.