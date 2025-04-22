Türkiye'nin en büyük camisi hangisi? En ihtişamlı camiler nerede bulunuyor?

Türkiye genelinde sayıları 90 bini aşan camiler arasında bazıları mimarisi, kapasitesi ve bulunduğu konumla ön plana çıkıyor. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda hem modern hem de geleneksel çizgilere sahip camiler inşa edilirken, “Türkiye’nin en büyük camisi hangisi?” sorusu da merak edilen konuların başında geliyor. İşte ülkemizin en büyük camileri ve bulundukları şehirler…
1. ÇAMLICA CAMİİ – İSTANBUL: ZİRVENİN ADI
İstanbul’un en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi’ne inşa edilen ve 2019 yılında ibadete açılan Çamlıca Cami, 63 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük camisidir. 6 minaresiyle dikkat çeken bu dev yapı, sadece ibadet alanı değil; müze, sanat galerisi ve konferans salonlarıyla bir kültür kompleksi olma özelliği de taşıyor. Kubbe çapı 34 metre olan cami, İstanbul’u simgelerken, 72 metre yüksekliği ile 72 milleti temsilen inşa edildi. Kubbesinde yer alan Allah’ın 16 ismi ise 16 Türk devletine ithafen işlendi.
2. ŞAHİNBEY MİLLET CAMİİ – GAZİANTEP: ANADOLU’NUN GÖZDESİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük camisi olan Şahinbey Millet Camii, Gaziantep’te yer alıyor. Toplamda 34 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin ikinci büyük camisi konumunda. Camideki 6 minarenin 4’ü 107,1 metre, 2’si ise 91 metre yüksekliğinde inşa edilmiş. Cami hem mimari estetiğiyle hem de geniş ibadet alanıyla dikkat çekiyor.
3. SABANCI MERKEZ CAMİİ – ADANA: NEHRİN KIYISINDA BİR DEV
Seyhan Nehri kıyısında ve Merkez Park’a komşu olarak konumlanan Sabancı Merkez Camii, 1998 yılında hizmete açıldı. 28.500 kişi kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü camisi olan yapı, 99 metre yüksekliğindeki 6 minaresiyle Adana’nın siluetine damga vuruyor. Klasik Osmanlı mimarisiyle modern yapım tekniklerinin birleştiği cami, özellikle konumu ile ilgi çekiyor.
4. KOCATEPE CAMİİ – ANKARA
Ankara’nın merkezinde, Kocatepe semtinde yer alan cami, 1967 yılında yapımına başlanıp 1987 yılında tamamlanmıştır. 24 bin kişi kapasitesine sahip olan cami, 88 metre uzunluğundaki 4 minaresiyle başkentin en büyük ve en tanınmış dini yapılarından biridir. Cami, iç mekân süslemeleri ve akustiğiyle de öne çıkar.
5. SÜLEYMANİYE CAMİ - İSTANBUL
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tarihe geçen Süleymaniye Camii, 1557 yılında Kanuni Sultan Süleyman adına yapılmıştır. 20 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük camilerinden biri olan yapı, Osmanlı klasik mimarisinin en zarif örneklerinden biridir. 4 minaresi bulunan cami, İstanbul’un tarihî yarımadasına hâkim konumda yer alır.
6. SELİMİYE CAMİİ – EDİRNE
Edirne’deki Selimiye Camii, 1575 yılında Sultan II. Selim adına inşa edilmiş ve Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği yapıdır. 43 metre çapındaki kubbesiyle dikkat çeken cami, mimari sırları ve estetik oranlarıyla günümüzde hâlâ hayranlık uyandırır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yapı, 4 minaresiyle Edirne’nin sembollerindendir.
7. BURSA ULU CAMİİ – BURSA
1400 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Bursa Ulu Camii, erken Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Dikdörtgen planlı cami, 55 metre genişliğinde ve 69 metre uzunluğundadır. Ortasında bulunan açık kubbe sayesinde doğal aydınlatma sağlanırken, camideki hat sanatları da ziyaretçileri büyülemektedir.