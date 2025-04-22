Türkiye'nin en büyük camisi hangisi? En ihtişamlı camiler nerede bulunuyor?

1. ÇAMLICA CAMİİ – İSTANBUL: ZİRVENİN ADI

İstanbul’un en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi’ne inşa edilen ve 2019 yılında ibadete açılan Çamlıca Cami, 63 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük camisidir. 6 minaresiyle dikkat çeken bu dev yapı, sadece ibadet alanı değil; müze, sanat galerisi ve konferans salonlarıyla bir kültür kompleksi olma özelliği de taşıyor. Kubbe çapı 34 metre olan cami, İstanbul’u simgelerken, 72 metre yüksekliği ile 72 milleti temsilen inşa edildi. Kubbesinde yer alan Allah’ın 16 ismi ise 16 Türk devletine ithafen işlendi.



