2025 TUS 2. DÖNEM TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS 2. dönem taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanmadı. TUS taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi kontenjanları ise ayrıca yayınlayacağı kılavuz ile erişime açacak.

Son olarak 2024 TUS 1. dönem taban puanları açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son olarak yapılan yerleştirmelere ilişkin taban puanlara ulaşabilirsiniz.

TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ












