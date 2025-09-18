TUS tercihleri ve taban puanları 2025 için beklentiler yoğunlaştı. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) sonuçlarının açıklanmasıyla, gözler TUS tercih takvimine çevrildi. Peki, TUS tercih tarihleri açıklandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
2025-TUS 2. dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar tercih tarihleri ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, TUS tercih tarihleri belli oldu mu? TUS tercihleri ne zaman?
TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2025-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Ancak henüz TUS tercih kılavuzu yayınlanmadı. TUS tercih tarihleri kılavuzun erişime açılmasının ardından belli olacak.
TUS tercihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2025 TUS 2. DÖNEM TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
TUS 2. dönem taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanmadı. TUS taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi kontenjanları ise ayrıca yayınlayacağı kılavuz ile erişime açacak.
Son olarak 2024 TUS 1. dönem taban puanları açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden son olarak yapılan yerleştirmelere ilişkin taban puanlara ulaşabilirsiniz.
TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.
TUS tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.