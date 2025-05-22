Twitter X erişim sorunu 22 Mayıs 2025: X çöktü mü neden açılmıyor? İşte son durum

22 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), dünya genelinde erişim sorunlarıyla karşılaştı. Kullanıcılar, özellikle saat 21.30 civarında hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sayfaların yüklenmediğini bildirdi. Downdetector gibi platformlarda da bu sorunlara dair artan bildirimler gözlemlendi. Peki X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte son gelişmeler.
Erişim problemleri, sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Avrupa, Asya ve Amerika'daki kullanıcıları da etkiledi. Bu durum, sorunun küresel çapta olduğunu gösteriyor. Ancak, X platformu tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kullanıcıların Karşılaştığı Sorunlar:
Hesaplara giriş yapılamaması
Sayfaların yüklenmemesi
Paylaşım yapamama
Akış yenileme sorunları
Bu tür erişim sorunları, daha önce de X platformunda yaşanmıştı. Örneğin, 10 Mart 2025 tarihinde benzer problemler rapor edilmiş ve kullanıcılar "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşmıştı.
Kullanıcılara çeşitli web siteleri ve servislerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan Downdetector, X'teki kesinti durumlarını paylaşıyor. İşte X'te son durum;
X platformunda yaşanan erişim sorunları ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Zaman zaman yaşanan erişim problemlerinin kısa süre içerisinde düzeleceği tahmin edilirken, resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer alacak.