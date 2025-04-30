Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile akaryakıt tüketimi daha güvenli ve kayıt altında alınabilir oluyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihi belli oldu.