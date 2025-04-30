Taşıt sahipleri, Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Nisan'da sona erecekti. UTTS uzatıldı mı sorusu, 30 Nisan Çarşamba gününe saatler kala merak konusu oldu. Peki, UTTS ertelendi mi, uzatıldı mı? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman? Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) zorunlu mu? İşte tüm detaylar...
Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile akaryakıt tüketimi daha güvenli ve kayıt altında alınabilir oluyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihi belli oldu.
UTTS UZATILDI MI?
UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.
Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.
TTB MONTAJ ÜCRETİ
2025 yılı için TTB montaj ücreti şöyle:
TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDV
Montaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDV
Toplam: 2.326,21 TL + KDV
UTTS CEZASI NE KADAR?
UTTS kayıt yaptırmayan araçlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
UTTS NEDİR?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.