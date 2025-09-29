VGM BURSU BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencilerine yönelik karşılıksız burs desteği için başvuru takvimini henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim başvuruları ise 21-31 Ekim tarihlerinde www.vgm.gov.tr üzerinden alınmış; sonuçlar ortaöğrenim için 4 Kasım, yükseköğrenim için 18 Kasım’da duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvimle, Ekim ayı içinde başvuruların açılması bekleniyor. Maddi durumu yetersiz ve özellikle anne/babası hayatta olmayan öğrencilere öncelik tanıyan VGM bursları için detaylı bilgiler ve başvuru süreci, yalnızca resmi site (www.vgm.gov.tr) üzerinden takip edilmeli; sahte sitelere karşı dikkatli olunması öneriliyor.