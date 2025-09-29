Her yıl binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen VGM burs başvuruları, 2025 eğitim öğretim yılı için de gündemdeki yerini aldı. Devlet destekli ve karşılıksız olarak sunulan VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.
Üniversite eğitimine başlayan ya da devam eden öğrenciler için burs desteği büyük önem taşıyor. 2025 yılında devlet kurumlarının yanı sıra vakıflar, dernekler ve çeşitli kuruluşlar da öğrencilere burs imkanı sunuyor. Bunlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı burs başvuruları için öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.
VGM BURSU BAŞVURU TARİHLERİ 2025
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencilerine yönelik karşılıksız burs desteği için başvuru takvimini henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim başvuruları ise 21-31 Ekim tarihlerinde www.vgm.gov.tr üzerinden alınmış; sonuçlar ortaöğrenim için 4 Kasım, yükseköğrenim için 18 Kasım’da duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvimle, Ekim ayı içinde başvuruların açılması bekleniyor. Maddi durumu yetersiz ve özellikle anne/babası hayatta olmayan öğrencilere öncelik tanıyan VGM bursları için detaylı bilgiler ve başvuru süreci, yalnızca resmi site (www.vgm.gov.tr) üzerinden takip edilmeli; sahte sitelere karşı dikkatli olunması öneriliyor.
VGM( VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvuru işlemleri; Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak gerçekleştiriliyor.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere,
Başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
Bu şartların dışındaysanız VGM bursu için başvuruda bulunabilirisiniz.
2025 VGM BURSU NE KADAR?
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla; ortaöğrenim bursu aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim bursu 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 3000,00 TL'dir.