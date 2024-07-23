Sokak hayvanları yasa tasarısı maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi görüşmeleri devam ederken AK Parti Kaynakları, ötanazi kelimesinin yasadan çıkarıldığını açıkladı. Bunun yerine; veterinerlik hizmetleri kanunun 9. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır hükmü ekleniyor. Peki Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, neyi kapsıyor, ne anlama gelir?
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklifin görüşmeleri Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediyor. Çalışmalar yaşanan tartışmalar nedeniyle aralıklı sürüyor. Düzenlemeye göre belediyelerin sorumluluk ve yetkileri artırılıyor. Teklif metninden "ötenazi" kelimesi çıkarıldı. Peki Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, neyi kapsıyor, ne anlama gelir?
Sokak hayvanları konusu uzun süredir Türkiye gündemini meşgul ediyor. Başıboş köpeklerin saldırması neticesinde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken aralarında çocukların da olduğu kişiler de yaralandı. Sokaklarda tehlike saçan başıboş hayvanların toplanması konusunda tartışmalar sürerken TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınan ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi’nin görüşülmesi devam ediyor. Kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan "ötanazi" ibaresi metinden çıkarıldı. Bu ifadenin yerinde Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası eklendi. Peki Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama geliyor?
Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?
Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,
a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,
b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,
c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.