Sokak hayvanları konusu uzun süredir Türkiye gündemini meşgul ediyor. Başıboş köpeklerin saldırması neticesinde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken aralarında çocukların da olduğu kişiler de yaralandı. Sokaklarda tehlike saçan başıboş hayvanların toplanması konusunda tartışmalar sürerken TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınan ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi’nin görüşülmesi devam ediyor. Kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan "ötanazi" ibaresi metinden çıkarıldı. Bu ifadenin yerinde Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası eklendi. Peki Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama geliyor?