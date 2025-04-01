Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Şimal Konak ne iş yapıyor?

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından ailesi de merak konusu oldu. Özellikle Konak’ın kızı Şimal Konak, eğitim hayatı ve özel yaşamıyla gündeme geldi. Babasının desteğiyle yurt dışında eğitim gören Şimal Konak, mezuniyetini ailesiyle birlikte kutlamıştı. Peki, Şimal Konak kimdir, kaç yaşında ve ne işle uğraşıyor? İşte merak edilen detaylar...
Sanatçı Volkan Konak’ın vefatı, hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, ailesi de merak konusu oldu. Özellikle Konak’ın kızı Şimal Konak, eğitimi ve özel yaşamıyla araştırılmaya başlandı. Babasının desteğiyle yurt dışında eğitim aldığı bilinen Şimal Konak, kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Peki, Şimal Konak kimdir, nerede yaşıyor ve ne işle uğraşıyor? İşte merak edilenler…
Şimal Konak Kimdir?
Şimal Konak, eğitim hayatını yurt dışında sürdürerek Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Konak Boston'da bulunan Suffolk Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki Kıbrıs’taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın eşi Selma Konak'ın haykırışları yürek dağladı.
SANATÇI DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU
Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı, Serkan Kaya ve Aleyna Tilki, Volkan Konak’ın kalp krizi geçirdiğini duyar duymaz hastaneye koştu.
Hakan Altun, muhabirlere “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük kayıp, başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.