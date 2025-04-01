Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak kimdir, kaç yaşında? Şimal Konak ne iş yapıyor?

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatı, hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, ailesi de merak konusu oldu. Özellikle Konak’ın kızı Şimal Konak, eğitimi ve özel yaşamıyla araştırılmaya başlandı. Babasının desteğiyle yurt dışında eğitim aldığı bilinen Şimal Konak, kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Peki, Şimal Konak kimdir, nerede yaşıyor ve ne işle uğraşıyor? İşte merak edilenler…