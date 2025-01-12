Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji hava durumu tahminleri sonrası hem öğrenciler hem de veliler yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi? sorularına yanıt arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nüm son hava durumu değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı ve kuvvetli yağış etkili olacak. Meteorolojji’nin kar ve sağanak yağmur uyarısı sonrası yarın okullar tatil mi, 13 Ocak Pazartesi hangi il ve ilçede okular tatil edildi? Okul tatil haberi valiliklerden geldi mi? soruları da merak konusu.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da okullar tatil mi?
13 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin valiliklerden açıklama geldi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da okul tatil haberi geldiğinde detaylar burada olacaktır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmini paylaştı! Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi beklenirken bugün 13 ile sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 ile sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova. Bu illerde okullar tatil olup olmayacağı merak konusu. Bu illerede yaşayan öğrenciler okul tatil haberleri için valiliklerin açıklamalarına dudak vermesi gerekiyor.