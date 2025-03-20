Yarın okullar tatil mi? 21 Mart hangi illerde okullar tatil? Amasya, Sivas, Giresun, Samsun, Yozgat, Ordu il il tatil olan yerler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son yapılan hava durumu değerlendirmelerinde ülkenin birçok bölgesinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olacağı beklentisi açıklanmıştı. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Yozgat, Erzurum ve Elazığ gibi illerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenciler de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırırken, bazı valilikler kar tatili müjdelerini paylaştı. Peki hangi yarın illerde okullar tatil edildi? İşte resmi açıklamalar.
Hafta başından itibaren ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgeler için yoğun kar yağışı uyarılarını paylaştı. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Erzurum, Elazığ, Ordu, Samsun, Giresun Yozgat gibi iller yer alırken, okulların tatil olmasına ilişkin valilik açıklamaları da gelmeye devam diyor. İşte 21 Mart'ta okulların tatil edildiği yerler.
YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (21 MAART)
Kar yağışının etkili olduğu, Amasya, Erzincan, Yozgat ve Ordu'da bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
YOZGAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ
Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Cuma günü 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (21 MART)
Amasya'da eğitime 1 gün ara verildi
Amasya'da kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 21 Mart Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? (21 MART)
Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (21 Mart Cuma) eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin uyarı listesinde olan Erzurum'da okulların tatil edilmesine ilişkin henüz valilik tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Öğrenciler kar tatili haberi beklese de henüz Elazığ Valiliği tatil hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun Valiliği, okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yerel kar yağışının devam ettiği Samsun'da tatil ile ilgili valkilik tarafından yapılan bir açıklama henüz yer almıyor.