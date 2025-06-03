Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca vatandaşın maaşı ve sosyal yardımı artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme gününü de duyurdu. Haziran ayı yaşlı ve engelli maaşları bayramdan önce vatandaşların hesaplarına yatırılacak. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca kişi için yeni ödeme dönemi başlayacak. Evde bakım parası, yaşlı aylığı, engelli maaşı ve SED yardımı ne kadar olacak?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü engelli ve yaşlılık maaşı ödemelerine çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haziran 2025 dönemine ilişkin destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki Haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri yattı mı, ödemeler bayramdan önce yapılacak mı?
Ödemeler Bayram Öncesine Çekildi
Bakan Göktaş, Haziran ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ödemelerin erkene çekildiğini ve 6 milyar 300 milyon TL'lik kaynağın vatandaşlara aktarıldığını duyurdu.
Bakan Göktaş, yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını belirterek, "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." dedi.
Bakan Göktaş'ın yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:
"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla Haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Temmuz Zammı Yaklaşıyor: Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem Başlıyor
Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş için Temmuz ayı büyük bir dönüm noktası olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ve Haziran enflasyon verileri, hem kamu maaşlarını hem de sosyal destekleri doğrudan etkileyecek. Özellikle yaşlılık aylığı, engelli maaşı, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerinde yeni zam oranları belirlenmeye başladı.
Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına ve piyasa tahminlerine göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %17-18, memurlara ise %16-17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda yalnızca maaşlar değil, sosyal yardım kalemleri de otomatik olarak artacak.
Hangi Ödemeye Ne Kadar Zam Bekleniyor?
Evde Bakım Maaşı: 10.125 TL → Yaklaşık 11.817 TL
Engelli Yakını Aylığı (18 yaş altı): 3.723 TL → 4.345 TL
Memur Maaşı (en düşük): 43.726 TL → 51.032 TL
Memur Emeklisi Maaşı: 19.617 TL → 22.895 TL
Kıdem Tazminatı Tavanı: 46.655 TL → 54.451 TL
Ne Zaman Netleşecek?
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2025’te açıklayacak. Bu verilerle birlikte Temmuz ayı itibarıyla tüm sosyal yardım ve maaş zamları resmi olarak duyurulacak. Güncel rakamlar, e-Devlet ve resmi kurumlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak.