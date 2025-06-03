Temmuz Zammı Yaklaşıyor: Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem Başlıyor





Memur ve emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş için Temmuz ayı büyük bir dönüm noktası olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ve Haziran enflasyon verileri, hem kamu maaşlarını hem de sosyal destekleri doğrudan etkileyecek. Özellikle yaşlılık aylığı, engelli maaşı, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerinde yeni zam oranları belirlenmeye başladı.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına ve piyasa tahminlerine göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %17-18, memurlara ise %16-17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda yalnızca maaşlar değil, sosyal yardım kalemleri de otomatik olarak artacak.



