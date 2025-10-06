



2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı





Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan, 2026 yılı için yapılacak zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında başlayacak kritik görüşmeler öncesinde hem uluslararası kuruluşlardan hem de yerli uzmanlardan dikkat çekici tahminler geldi.