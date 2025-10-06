Milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zammında. Uluslararası raporlar, Merkez Bankası hedefleri ve Orta Vadeli Program verileri ışığında zam oranı şekillenmeye başladı. JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley yüzde 25 artış bekliyor. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında olası senaryolar...
2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde JP Morgan ve Morgan Stanley’den dikkat çeken tahminler geldi. Uzmanlara göre yeni yılda zam oranı yüzde 20 ile 25 arasında değişebilir. İşte masadaki rakamlar ve kritik toplantı tarihleri.
2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan, 2026 yılı için yapılacak zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayında başlayacak kritik görüşmeler öncesinde hem uluslararası kuruluşlardan hem de yerli uzmanlardan dikkat çekici tahminler geldi.
JP Morgan ve Morgan Stanley’den yeni raporlar
Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini %29,5 olarak açıklarken, bu tahminin asgari ücret artışına da yansıyacağına dikkat çekti.
Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley ise, Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda 2025 sonunda enflasyonun %30’a, 2026 sonunda ise %21’e gerileyeceğini öngördü. Banka, yeni yılda asgari ücretin de %20–25 aralığında artacağını tahmin ediyor.
Uzmanlardan “%20–25 bandı gerçekçi” yorumu
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“2026 yılında asgari ücret artış oranı, enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak %20 ile %25 arasında olabilir. Bu durumda 22.104 TL olan mevcut net asgari ücret, 26.525 TL ile 27.630 TL aralığında şekillenecektir.”
Uzmanlar, Merkez Bankası’nın 2026 enflasyon hedefi olan %13–19 bandına ve Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan %16 hedef oranına dikkat çekerek, ücret artışında bu çerçevenin esas alınacağı görüşünde birleşiyor.
Geçen yıl ne olmuştu?
2025 yılı için asgari ücret, %30 zam ile 22.104 TL seviyesine yükselmişti. Brüt maaş 26.005 TL, işverene toplam maliyet ise 30.621 TL olarak belirlenmişti. Bu artış, son yılların en yüksek oranlarından biri olmuştu. Ancak 2026 yılı için ekonomi yönetiminin “ılımlı zam” politikasını benimsemesi bekleniyor.
2026 asgari ücret toplantıları ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı rakamlarını belirlemek üzere Aralık 2025’te bir araya gelecek. Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik kurul tarafından yapılacak.
Genellikle dört oturumda tamamlanan süreçte:
İlk toplantı Aralık başında,
İkinci toplantı ortasında,
Son toplantı ise Aralık sonunda gerçekleşiyor. Yeni asgari ücret kararı da yıl bitmeden kamuoyuna açıklanıyor ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Rakamlarla 2026 için olası senaryolar
%20 zam oranı: Tahmini net ücret 26.525 TL → JP Morgan tahmini
%25 zam oranı: Tahmini net ücret 27.630 TL → Morgan Stanley öngörüsü
%30 zam oranı: Tahmini net ücret 28.735 TL → Üst sınır senaryosu
Ekonomi çevrelerine göre hükümetin, enflasyon hedefiyle uyumlu bir denge politikası izleyerek %22–%25 arası artış yönünde adım atması bekleniyor.