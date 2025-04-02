Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek gençlere beyaz eşya ve mobilyada ciddi indirimler sağlanacak. Hükümetin 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından, yeni evlenecek çiftlere yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. 150 bin TL'lik finansman desteğinin ardından, şimdi de mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve züccaciye ürünlerinde büyük indirimler başlıyor. Beyaz eşya ve mobilya desteği ne kadar olacak, kimler nasıl alabilecek? İşte yeni evleneceklere sağlanacak mobilya ve beyaz eşya desteğinin detayları...

1 /12 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek gençlere beyaz eşya ve mobilya için sektörün önde gelen markalarıyla protokol hazırladıklarını duyurmuştu. Merakla beklenen destek paketinin detayları netleşti.

2 /12 Aile kuracak gençler mobilya ve beyaz eşya desteği ne kadar?

Yeni evlenecek gençlere finansman desteği uygulanıyor.

Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuluyor. Evlilik kredisine 50 binin üzerinde başvuru yapıldı.



3 /12 Mobilya Sektörü İndirimi

*Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 80 bin TL - 195 bin TL arasında satışa sunulacak. *Bu paketlerde %10 indirim, diğer mobilya ürünlerinde ise %35’e varan indirimler uygulanacak.







4 /12 Züccaciye ve Küçük Ev Aletleri İndirimi *15 Nisan'da başlayacak "Çeyiz Şenliği", her yıl Nisan ayında düzenlenecek. *Black Friday benzeri bu kampanya kapsamında %50’ye varan indirimler olacak.







5 /12 Ulaşım ve Seyahat İndirimleri

Otobüs Firmaları: *Aynı soyadı taşıyan veya aile olduklarını belgeleyen 2 ila 4 kişi için %40 indirim uygulanacak.







6 /12 THY Yurt İçi Uçuşları:



*2025 yılı sonuna kadar %15 indirim geçerli olacak.

7 /12 Tren Biletlerinde Özel Kampanya *Yeni evli çiftler, tren biletlerini %50 indirimle alacak. *Aileler, en az 3 bilet alırsa %15 indirim hakkına sahip olacak.







8 /12 Orman Köylüleri için Mikro Kredi Desteği *Yeni evlenen veya çocuk sahibi olan kadınlara %50 hibeli, 4 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sunuluyor.







9 /12 TOGG Aile Kredisi *3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yerli otomobil TOGG’u alabilmeleri için düşük faizli ve uzun vadeli finansman desteği sağlanacak.

10 /12 Sinema Kampanyası

*2025 boyunca her pazartesi ve çarşamba, SİSAY üyesi sinema salonlarında ailelere %40 indirim uygulanacak.

11 /12 Bu kampanyalar, hem yeni evlenecek çiftler hem de aileler için büyük fırsatlar sunuyor.