İSTANBUL’DA İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK





Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Kiralık konutlar ise İstanbul’u kapsayacak.