Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde 81 ilde başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasında 500 bin konut yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinde detaylar neler? Kimlere avantaj sağlanacak? Kiralık konut fiyatlarını nasıl etkiler? Hangi illerde, kaç sosyal konut yapılacak? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvurusu şartları neler ve nasıl yapılır, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” dedi.
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
29 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi.
Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız." şeklinde konuştu.
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.
Konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama yapılmadı.
TOKİ BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETTİ
- TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.
-50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022’de “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” Projeleri hayata geçirildi.
-Hali hazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor.
İSTANBUL’DA İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK
Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Kiralık konutlar ise İstanbul’u kapsayacak.