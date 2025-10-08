Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2026 yılı için Trafik cezaları değişti mi?

YENİ CEZALARIN DETAYLARI

36 maddelik yeni yasa teklifiyle, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ağır yaptırımlar getiriliyor. Özellikle alkollü araç kullanma, drift atma, kırmızı ışık ihlali ve ısrarlı takip gibi tehlikeli davranışlar yüksek para cezalarıyla karşılık bulacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

Israrlı takip yapan veya saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün araç men cezası uygulanacak.

Drift atan sürücülere 140 bin TL ceza kesilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve psiko-teknik değerlendirmeden geçmeleri zorunlu olacak.

Trafiği tehlikeye sokacak şekilde yarış yapanlara 46 bin TL ceza uygulanacak.

HIZ, IŞIK VE TELEFON CEZALARI DA ARTIYOR

Yeni yasayla kırmızı ışık ihlali cezası 5 bin TL’ye çıkarıldı. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 80 bin TL’ye kadar yükselebilecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek, tekrarı halinde ceza 20 bin TL’ye kadar çıkacak ve ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak.

Hız sınırını aşanlara ise ihlalin oranına göre 2 bin TL ile 30 bin TL arasında ceza uygulanacak. Aşırı hız yapanların sürücü belgeleri 30 ila 90 gün arasında geri alınabilecek.