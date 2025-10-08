Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2026 yılı için Trafik cezaları değişti mi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan yeni trafik yasası teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşma aşamasına geldi. Karayollarında can ve mal güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeyle, hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak para cezaları kademeli olarak yükseltildi. Yeni kanunla birlikte trafikteki agresif ve tehlikeli davranışlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik yasasıyla birlikte hız limitlerini aşanlara uygulanacak cezaları açıkladı. Hız ihlaline göre 2 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Meclis’te ele alınan düzenleme, trafikteki güvenliği artırmayı ve kural ihlallerini minimuma indirmeyi hedefliyor.
YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Trafikte disiplin ve caydırıcılığı artırmayı hedefleyen Karayolları Trafik Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni yasa ile birlikte “trafik magandalarına” yönelik cezalar katlanacak, bazı ihlallerde ehliyet geri alma ve araç men yaptırımları da uygulanacak.
YENİ TRAFİK CEZASI TABLOSU
Yeni düzenleme ile birçok trafik cezası kaleminde ciddi artışlar yapılacak. İşte bazı başlıca değişiklikler:
Ceza Türü Eski Ceza (Yaklaşık) Yeni Ceza Tekrar Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
Ehliyetsiz Araç Kullanma 18.677 TL 40.000 TL -
Ehliyeti Geri Alınmışken Araç Kullanma 18.677 TL 200.000 TL -
Kırmızı Işık İhlali 2.167 TL 5.000 TL 80.000 TL’ye kadar artış
Alkollü Araç Kullanma 9.267 TL 25.000 TL 150.000 TL’ye kadar artış
Drift Atma 46.392 TL 140.000 TL Ehliyete 60 gün el koyma, psiko-teknik değerlendirme
Israrlı Takip - 180.000 TL Ehliyete 60 gün el koyma, araçtan 30 gün men
YENİ CEZALARIN DETAYLARI
36 maddelik yeni yasa teklifiyle, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ağır yaptırımlar getiriliyor. Özellikle alkollü araç kullanma, drift atma, kırmızı ışık ihlali ve ısrarlı takip gibi tehlikeli davranışlar yüksek para cezalarıyla karşılık bulacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte:
Israrlı takip yapan veya saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve 30 gün araç men cezası uygulanacak.
Drift atan sürücülere 140 bin TL ceza kesilecek, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve psiko-teknik değerlendirmeden geçmeleri zorunlu olacak.
Trafiği tehlikeye sokacak şekilde yarış yapanlara 46 bin TL ceza uygulanacak.
HIZ, IŞIK VE TELEFON CEZALARI DA ARTIYOR
Yeni yasayla kırmızı ışık ihlali cezası 5 bin TL’ye çıkarıldı. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 80 bin TL’ye kadar yükselebilecek.
Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek, tekrarı halinde ceza 20 bin TL’ye kadar çıkacak ve ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak.
Hız sınırını aşanlara ise ihlalin oranına göre 2 bin TL ile 30 bin TL arasında ceza uygulanacak. Aşırı hız yapanların sürücü belgeleri 30 ila 90 gün arasında geri alınabilecek.
GÜRÜLTÜ, EGZOZ VE EK CİHAZ CEZALARI
Çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanan veya yüksek sesli müzik açan sürücülere 16 bin TL ceza kesilecek.
Yönetmeliğe aykırı ses, görüntü veya haberleşme cihazı kullananlara ise 21 bin TL para cezası uygulanacak.
KAZA SONRASI KAÇANA HAPİS CEZASI
Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarından sonra, güvenlik güçlerinin izni olmadan olay yerinden kaçan sürücüler, yeni yasaya göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.
MOTORLU BİSİKLET VE SCOOTER DÜZENLEMESİ
Yeni yasa ile motorlu bisikletler zorunlu trafik sigortası kapsamına alınacak.
Ayrıca elektrikli skuterler “motorsuz araç” olarak tanımlanacak.
Kış lastiği zorunluluğu da illerin hava koşullarına göre genişletilecek.