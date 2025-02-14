Volvo XC90, 3. nesliyle Türkiye’ye geldi. Hibrit ve elektrikli sürüşe geçiş stratejisini güçlendiren ve hem tasarım hem de teknolojik iyileştirmelerin yapıldığı XC90, üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tanıtımı yapılan yeni Volvo XC90, bugün Türkiye’de 7 milyon 376 bin TL’den satışa sunuldu. Peki, Volvo XC90 özellikleri ve tasarımı nasıl? İşte detaylar...
Volvo Cars'ın SUV modeli XC90 yenilenen tasarım ve teknolojileriyle Türkiye'de tanıtıldı. Volvo'nun amiral gemisi XC90, yenilenen tasarım ve teknolojileriyle Türkiye'de otomobil tutkunlarının beğenisini aldı. Peki, Volvo Cars'ın SUV modeli XC90 fiyatı ne? Özellikleri neler?
VOLVO XC90 ÖZELLİKLERİ
Araç için ilk lansmanda en üste T8 PHEV versiyonu konumlandırılmıştı. Bu hibrit versiyonda 306 beygir güç üreten dört silindirli turbo motora yer veriliyor. Bu benzinli üniteye aynı zamanda 143 beygirlik bir elektrik motoru destek veriyor. Hibrit sistem için 14,7 kWh batarya ile donatılan araç, tamamen elektrikli olarak 70 km kadar yol yapabiliyor. Yeni XC90’ın B5 sürümünde 247 beygirlik, B6 sürümünde ise 296 beygirlik motorlar sunuluyor.
VOLVO XC90 FİYATI NE KADAR?
3. nesil Volvo XC90 B5 Mild Hybrid fiyatı 6 milyon 790 bin TL, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid fiyatı ise 7 milyon 570 bin TL olarak lansmana özel uyarısıyla Türkiye’de satışa çıktı.
Araç için Türkiye’de sunulan versiyonlar ve fiyatları şöyle oldu:
-Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright: 7.376.890 TL
-Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright: 7.787.890 TL
-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright: 7.820.890 TL
-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark: 7.820.890 TL
-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright: 8.231.890 TL
-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark: 8.231.890 TL
Yeni model 8-10 bin adet satan E SUV segmentinde 4-5 bin adetlik satış planlıyor. Volvo Car Türkiye bu aracın tanıtımı için veri tabanlarında kayıtlı 65 bin civarında müşteri adayına aracı anlatan bir tanıtım email de gönderdi.
XC90'ın dış tasarımında yapılan değişiklikler, araca daha modern ve şık bir görünüm kazandırıyor.
Özellikle ön ızgara, arka lambalar ve tamponlarda yapılan güncellemeler dikkat çekiyor. İç mekanda ise kullanıcı dostu 11.2 inçlik yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor.
XC90, hem Mild Hybrid hem de Plug-in Hybrid motor seçenekleriyle sunuluyor. Plug-in Hybrid versiyonu, tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunarak şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon imkanı sağlıyor.