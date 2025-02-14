



VOLVO XC90 FİYATI NE KADAR?





3. nesil Volvo XC90 B5 Mild Hybrid fiyatı 6 milyon 790 bin TL, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid fiyatı ise 7 milyon 570 bin TL olarak lansmana özel uyarısıyla Türkiye’de satışa çıktı.





Araç için Türkiye’de sunulan versiyonlar ve fiyatları şöyle oldu:

-Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright: 7.376.890 TL

-Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright: 7.787.890 TL

-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright: 7.820.890 TL

-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark: 7.820.890 TL

-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright: 8.231.890 TL

-Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark: 8.231.890 TL