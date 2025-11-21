11. Yargı Paketierteleme kararı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Son olarak Adalet Bakanı Tunç, yeni Yargı Paketi son durumu hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 40 maddeden oluşacağı belirtilen ve birçok suçta cezaların artırılmasını öngören düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağı merak konusu. Bakan Tunç, yeni yargı paketinde af çıkacak mı? sorusuna da net yanıt verdi. Peki, 11. Yargı Paketi içeriği nedir, neleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Af çıkacak mı? İşte, Yeni Yargı Paketi maddeleri ve af konusu hakkında ayrıntılar.
11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İnfaz sistemine ilişkin düzenleme yapılması adına taleplerin gündeme geldiğini anımsatan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, Bakanlık olarak taslak çalışmalarına teknik destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
"11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemelerin yer alacağına" dair soru üzerine Tunç, şunları kaydetti:
"Bunlardan biri bilişim suçlarıyla ilgili. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bunla ilgili 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik, grubumuzda bu çalışma. Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var."
Bakan Tunç, "suça sürüklenen çocuklar" konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmamasının yer aldığını hatırlattı. Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi yapıldığını anımsatan Tunç, "Yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme diyebiliriz." dedi.
AF ÇIKACAK MI?
Genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.
YENİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?
AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bugün Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen 11. Yargı Paketi’nde ertelemeye gitti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda “Kovid izni” olarak da bilinen ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin erken tahliyesinin önünü açan düzenlemeyi de içerecek yeni bir ceza infaz yasasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Hazırlanan etki analizi raporuna göre, düzenlemenin teklife girip girmeyeceğine karar verecek AK Parti’nin, olası değişiklikleri 7 ila 8 madde olarak 11. Yargı Paketi’nin içine ekleyebileceği belirtiliyor.