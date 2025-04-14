Bilinen en eski meteor yağmuru olan Lyrid (Çalgı), her yıl yaklaşık olarak 15 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar süren bir doğa olayıdır. Nisan Lyridleri olarak da ifade edilen Lyrid meteor yağmurunun hangi gün başlayacağı ve Türkiye'den çıplak gözle izlenip izlenemeyeceği gibi sorular da merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlar yıldız kaymasının özellikle 22 Nisan 2025 tarihinde zirve yapacağını dile getiriyor. Peki Lyrid meteor yağmuru nedir? Türkiye'de ne zaman izlenecek? İşte Lyrid meteor yağmuru hakkında bilgiler ve görsel şölenin başlayacağı tarih.

1 /6 Lyrid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Gökyüzü meraklıları Lyrid meteor yağmuru için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl yaklaşık olarak Nisan ayının ikinci haftasından, ay sonuna kadar görülebilen Lyridlerin saatte ortalama 10-15 meteor olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Özellikle karanlık noktalardan gökyüzünün açık olduğu anlara net şekilde izlenebilen Lyrid meteor yağmurlarının 21-22 Nisan 2025 tarihlerinde en yoğun şekilde görülebileceği ifade ediliyor. Peki Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

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LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUYOR?

Lyrid meteor yağmuru, Dünya’nın Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve parçacıklara çarpmasıyla meydana gelir. Saatte ortalama 10-15 meteor görmek mümkün olurken, bazıları "ateş topu" gibi parlak izler de bırakabiliyor.

Uzmanlar, izlemek isteyenlerin doğa ile baş başa kalabileceği karanlık ve açık alanları tercih etmelerini öneriyor.



3 /6 LYRİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da etkileyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. 15-30 Nisan tarihleri arasında gözlemlenebilecek olan meteor yağmuru, en yoğun haline 21-22 Nisan gecesi ulaşacak.

Türkiye genelinden izlenebilecek bu doğa olayı, özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde daha net görülebilecek.

4 /6 Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmurlarında, kuyruklu yıldızların kalıntılarının oluşturduğu gök taşlarının atmosfere giriş hızları, saniyede 35 kilometreden 70 kilometreye kadar çıkabiliyor ve bazıları 'ateş topu' olarak ifade ediliyor.

5 /6 Bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olmak üzere her yıl dünyada 8 gök taşı yağmuru gerçekleşiyor.