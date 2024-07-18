2024 YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları, ÖSYM'nin duyurusu ile erişime açıldı. YKS sonuçlarının sabah saatlerinde açıklanmasının ardından tüm gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu bugün resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Duyuruya göre, YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve bu kılavuz ön bilgilendirme amacı taşımaktadır. Adaylar, aldıkları puan ve sıralama bilgilerini kullanarak üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Tercih kılavuzunda kontenjanlar ve taban puanlar dikkate alınacak. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ait kontenjan bilgilerine kılavuzdan ulaşılabilecek. Peki, üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, 2024 YKS üniversite tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri.

1 / 7 "240-250-260-280-299-310 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı. YKS 2024 tercih tarihleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), haziran ayında yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından, 2024 YKS tercih tarihleri de gündeme geldi. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda yapılan sınavın sonuçlarına göre adaylar, YKS kılavuzuna uygun olarak istedikleri bölümlere tercih yapacaklar. Peki, YKS tercihleri 2024 ne zaman başlayacak? YKS tercih, kontenjan ve taban puanları kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 üniversite tercih dönemi hakkında detaylar!

2 / 7 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklanması sonrası üniversite adaylarının gündeminde taban puanlar ve kontenjanlar vardı. YKS 2024 tercih kılavuzu ile taban puanlara ve kontenjanlara ilişkin ayrıntılar belli oldu.

3 / 7 YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

4 / 7 TERCİH KILAVUZU DUYURUSU Yapılan duyuruda; "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi. KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

5 / 7 YKS taban puanları ve sıralamaları, adaylara üniversite tercihlerini sıralamada kolaylık sağlıyor.

6 / 7 YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.