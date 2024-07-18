İkinci öğretim var mı, tercih kılavuzunda yer aldı mı?

YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlandı. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Tercih dönemi öncesi merak edilenlerden biri de ikinci öğretim programlarının akıbeti oldu. YÖK, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarını kapatmıştı. Peki, ikinci öğretim yok mu? İkinci öğretim kalktı mı?

1 / 6 ÖSYM, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 2.8 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını önceki gün açıkladı. Tercihler 25 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, bu yıl devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığı açıklamıştı. Peki YKS 2024 tercih kılavuzunda ikinci öğretim yer aldı mı? Bu yıl ikinci öğretim yok mu? İkinci öğretim kalktı mı?

2 / 6 Bu sene ikinci öğretim kalktı mı? YÖK'ten yapılan açıklamaların ardından bu sene kılavuzda devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjanlarının aktarıldığı, yaklaşık bir milyon kontenjanın yeni programlara tanımlandığı bildirildi.

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İkinci öğretim programları ÖSYM 2024 YKS tercih kılavuzunda yer alıyor mu? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. ÖSYM 2024 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



4 / 6 Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

5 / 6 Ek yerleştirme nasıl yapılacak? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.