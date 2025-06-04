YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA: ÖSYM 2025 YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak olan sınav öncesi, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 YKS giriş belgeleri erişime açıldı mı?

1 /4 YKS maratonuna sayılı günler kaldı! Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

2 /4 YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.

3 /4 2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.