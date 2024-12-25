ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME GÜNLERİ 2025: Yüzde 30 zamlı yeni asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı nihayet açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak net asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağını duyurdu. Bu açıklama, asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için büyük önem taşırken, gözler şimdi zamlı ücretin ne zaman yürürlüğe gireceğine çevrildi. Peki, bu zammın geçerli olacağı tarih ne zaman? Zamlı asgari ücret ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Bu açıklama, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen büyük bir gelişme olarak gündem oldu. Zamlı ücretin ne zaman ödeneceği ise asgari ücretli çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Çalışanlar, yeni zammın ödemelerinin hangi tarihte başlayacağına dair araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ocak tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET HANGİ AY UYGULANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu fakat 1 Temmuz 2022'de yayımlanan karara göre; Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmiş olacak.
Yeni zamlı asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen uygulanması bekleniyor.