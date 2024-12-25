ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME GÜNLERİ 2025: Yüzde 30 zamlı yeni asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Bu açıklama, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen büyük bir gelişme olarak gündem oldu. Zamlı ücretin ne zaman ödeneceği ise asgari ücretli çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Çalışanlar, yeni zammın ödemelerinin hangi tarihte başlayacağına dair araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?