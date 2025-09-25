2024 yılının sonunda katıldığı Brisbane International turnuvası eleme aşaması ilk turunda Rus tenisçi Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek ikinci turda yine Rus Polina Kudermetovaya rakip oldu. Bu turda 6-3 ve 6-2 setlerle rakibine 2-0 yenilen Sönmez turnuvadan elendi.

2024 yılında WTA 250 Merida Açık'ta ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek ilk WTA Şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuvada aldığı Şampiyonluk ile ilk 100'e girdi.

2025 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turuna ana tablodan başlayan Sönmez, Avustralyalı Talia Gibson'a ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti tie-break ile 6-7 ve final setini de 6-1 kaybederek elendi.