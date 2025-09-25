Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihine İstanbul’da doğdu. Tenis oyuncusu olan Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 14 Temmuz 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 74.'lükle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. WTA Turunda 1 kez, ITF Kadınlar Turunda 4 kez tekler şampiyonluğu kazandı. İşte Zeynep Sönmez’in hayatı, biyografisi ve kariyeri.
Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihine İstanbul’da doğdu. 2022 Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir.
2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti.
2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You'yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilović'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda karşılaştığı İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Sırp raket Dejana Radanović'i 2-0, ikinci turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Hırvat raket Jana Fett'i 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam ana tablosuna kalma başarısını elde etmiş oldu. İlk tur maçında 22 numaralı seri başı ABD'li Emma Navarro ile eşleşen Zeynep Sönmez maçı 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.
2024 Wimbledon - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Japon Mai Hontama'yı 2-0, ikinci turunda Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Ukraynalı raket Daria Snigur'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu. 2024 Amerika Açık - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Macar Dalma Galfi'yi 2-0, ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yendi. Final turunda Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
2024 yılının sonunda katıldığı Brisbane International turnuvası eleme aşaması ilk turunda Rus tenisçi Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek ikinci turda yine Rus Polina Kudermetovaya rakip oldu. Bu turda 6-3 ve 6-2 setlerle rakibine 2-0 yenilen Sönmez turnuvadan elendi.
2024 yılında WTA 250 Merida Açık'ta ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek ilk WTA Şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuvada aldığı Şampiyonluk ile ilk 100'e girdi.
2025 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turuna ana tablodan başlayan Sönmez, Avustralyalı Talia Gibson'a ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti tie-break ile 6-7 ve final setini de 6-1 kaybederek elendi.
2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tur'a kadar yükselerek tarihi bir başarı elde etti. Bu turnuvada ilk turda Romen tenisçi Cristan'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle eledikten sonra 2. turda Çinli tenisçi Wang'ı 7-5'lik setlerle eledi. 3. Turda, 18 numaralı seribaşı Alexandrova'yı 3-6 ve 6-7'lik setlerle yenilerek elendi.
2025 Amerika Açık Turnuvasına doğrudan ana tablodan başladı. Böylece ilk kez bir sezon boyunca 4 slamde de ana tabloda yer alma başarısı gösterdi. İlk turda Katie Volynets'i 6-3, 6-4 yenerek 2. Tura yükseldi. 2. Turda 27 numaralı seribaşı Marta Kostyuk ile karşılaşan Zeynep maçı, 5-7, 6-7, 3-6 kaybederek turnuvaya veda etti.