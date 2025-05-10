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1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu: Nefes kesen son

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu: Nefes kesen son

Haber Merkezi
18:0610/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçlarının bitmesinin ardından, küme düşen takımlar da belli oldu. Peki TFF 1. Lig'de hangi takımlar küme düştü?

TFF 1. Lig 2024-2025 sezonu sona erdi. Oynanan 38 karşılaşmanın ardından TFF 1. Lig'de sezon bitti.

Son hafta oynanan maçlar adeta nefes kesti.

Ankaragücü sahasında Amed'i konuk etti. Pendikspor ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Manisa FK ise deplasamanda Ümraniyespor'un konuğu oldu.

Ankaragücü evinde Amed'i 2-0 mağlup etti. Pendikspor deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 kaybetti. Manisa FK ise deplasmanda Ümraniyespor'u 74. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla birlikte 3 takım da puanını 48 yaptı.

3'lü averajla küme düşen takım ise Ankaragücü oldu.

1. Lig'de küme düşen takımlar Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfa ve Ankaragücü oldu.

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