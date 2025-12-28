Yeni Şafak
20 milyon euro kazanıyordu! Galatasaray'ın Ruben Neves'e maaş teklifi ortaya çıktı

20 milyon euro kazanıyordu! Galatasaray'ın Ruben Neves'e maaş teklifi ortaya çıktı

11:1428/12/2025, Pazar
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın, bonservis ödemeden kadrosuna katmayı planladığı Ruben Neves'e teklif edeceği maaş belli oldu.

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi de düşünen Galatasaray'da Ruben Neves ismi gündemde. Al-Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Portekizli yıldız için yol haritası belirlendi.

Al-Hilal'den ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen Ruben Neves'in birçok talibi bulunuyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, bonservis ödemeden kadrosuna katmayı planladığı yıldız futbolcu için ayırdığı bütçeyi belirledi.



Buna göre sarı-kırmızılılar, Ruben Neves'e yıllık 12 milyon euroluk teklif yapacak. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'da yıllık 20 milyon euro kazanıyor.

