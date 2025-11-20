2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğundaki en kritik aşaması olan play-off kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Avrupa Elemeleri E Grubu’nu başarıyla ikinci bitiren Türkiye'nin Dünya Kupası vizesi için son şansı olan play-off kura çekimi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 1. Torba’da yer alarak yarı finali evinde oynama avantajını yakalayan A Milli Takım’ın, bugün TSİ 17:00’de Zürih’te çekilecek kurada karşılaşacağı muhtemel rakipleri ve kura çekimi yayın kanalı merak konusu oldu. Play-off’larda son 4 bilet için Mart 2026’da mücadele edecek Türkiye için, yarı final ve final eşleşmeleri Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştürmek adına hayati önem taşıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte kura canlı izleme ekranı…

1 /6 Ay-Yıldızlılar’ın, Dünya Kupası yolunda rakibi bugün belli olacak. İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi’nde düzenlenecek kura çekiminde, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye’nin Play-Off etabındaki rakibi belli olacak.



2 /6 Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanacak.



3 /6 Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart’ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.



4 /6 Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye’nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.



5 /6 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15:00'te Zürih'te gerçekleştirilecek. Kura çekiminin EXXEN ekranından yayınlanması bekleniyor.

