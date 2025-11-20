2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğundaki en kritik aşaması olan play-off kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Avrupa Elemeleri E Grubu’nu başarıyla ikinci bitiren Türkiye'nin Dünya Kupası vizesi için son şansı olan play-off kura çekimi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 1. Torba’da yer alarak yarı finali evinde oynama avantajını yakalayan A Milli Takım’ın, bugün TSİ 17:00’de Zürih’te çekilecek kurada karşılaşacağı muhtemel rakipleri ve kura çekimi yayın kanalı merak konusu oldu. Play-off’larda son 4 bilet için Mart 2026’da mücadele edecek Türkiye için, yarı final ve final eşleşmeleri Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştürmek adına hayati önem taşıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte kura canlı izleme ekranı…
Ay-Yıldızlılar’ın, Dünya Kupası yolunda rakibi bugün belli olacak. İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi’nde düzenlenecek kura çekiminde, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye’nin Play-Off etabındaki rakibi belli olacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanacak.
Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart’ta oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.
Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye’nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15:00'te Zürih'te gerçekleştirilecek. Kura çekiminin EXXEN ekranından yayınlanması bekleniyor.
