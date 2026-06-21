2026 Dünya Kupası'nda Panzerler'e karşı öyle bir oynadı ki: Trabzonspor'un yıldızından inanılmaz istatistik!

Özellikle orta sahadaki oyun görüşü, pas kalitesi, mücadele gücü ve iki yönlü oyunu öne çıkarılan genç futbolcunun, gelecekte Avrupa futbolunda çok daha üst seviyelerde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkat çekti. Afrika basınında yer alan analizlerde ise Trabzonsporlu futbolcu için '2026 Dünya Kupası'nın sürpriz yıldız adaylarından biri' ifadeleri kullanıldı.