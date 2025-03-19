2,12 Milyar Euro’luk hayal kırıklığı: Türk kulüplerinin ‘Devler Ligi’ hüsranı

Avrupa'nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi. Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.



