2,12 Milyar Euro’luk hayal kırıklığı: Türk kulüplerinin ‘Devler Ligi’ hüsranı

Türk kulüpleri, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Toplam piyasa değeri 2 milyar Euro’yu aşan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında son 6 sezonda hüsran yaşadı. Detaylar haberimizde.
Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı.
Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi'nde adeta "yok"ları oynadı. Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.
Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 galibiyet alabildi.
"Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.
Avrupa'nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi. Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.
"Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi. Galatasaray 2021-22 ve 2024-25'te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25'te, Trabzonspor 2022-23'te ve Beşiktaş 2020-21'te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi'nde boy gösterme şansını kaybetti. "Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.