3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! 27 yaşındaki futbolcu sokak ortasındaki silahlı kavgada can verdi

13:1820/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Kocaeli’de 17 Aralık gecesi iki grup arasında çıkan ve silahların çekildiği kavgada ağır yaralanan profesyonel futbolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli’de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, 17 Aralık’ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.


Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.


Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Sultanbeyli
#Uğurcan Bekçi
#Kocaeli
