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31 golle zirvede: İşte Avrupa’nın 5 büyük liginde gol kralları…

31 golle zirvede: İşte Avrupa’nın 5 büyük liginde gol kralları…

16:1327/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Avrupa futbolunun en prestijli ligleri olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de 2024-2025 sezonu sona ererken, gol krallığı yarışında zirveye yerleşen isimler açıklandı.

Avrupa futbolunda 2024-2025 sezonu, gol krallığı yarışında hem tanıdık hem de sürpriz isimlerle dolu bir tablo sundu.


5 büyük ligde gol kralları açıklandı. Zirvede 31 golle Real Madrid’in yıldızı yer aldı. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde gol kralları…


Fransa Lig 1

Mason Greenwood - 21 gol

Ousmane Dembele - 21 gol


İtalya Serie A

Mateo Retegui - 25 gol


Almanya Bundesliga

Harry Kane - 26 gol


İngiltere Premier Lig

Muhammed Salah - 29 gol


İspanya La Liga

Kylian Mbappe - 31 gol

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