31 golle zirvede: İşte Avrupa’nın 5 büyük liginde gol kralları…

Avrupa futbolunun en prestijli ligleri olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de 2024-2025 sezonu sona ererken, gol krallığı yarışında zirveye yerleşen isimler açıklandı.
Avrupa futbolunda 2024-2025 sezonu, gol krallığı yarışında hem tanıdık hem de sürpriz isimlerle dolu bir tablo sundu.
5 büyük ligde gol kralları açıklandı. Zirvede 31 golle Real Madrid’in yıldızı yer aldı. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde gol kralları…
Fransa Lig 1
Mason Greenwood - 21 gol
Ousmane Dembele - 21 gol
İtalya Serie A
Mateo Retegui - 25 gol
Almanya Bundesliga
Harry Kane - 26 gol
İngiltere Premier Lig
Muhammed Salah - 29 gol
İspanya La Liga
Kylian Mbappe - 31 gol