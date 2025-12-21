5 kulüp talip olmuştu! Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Ara transfer dönemine az bir zaman kala Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen o isim için teknik direktör Okan Buruk'tan izin çıkmadı. İşte ayrıntılar...
Eyüpspor'dan transfer edilen ve şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kalan yedek forvet Ahmed Kutucu, kupada 1-0 kazanılan Başakşehir maçında attığı galibiyet golü, mücadelesi ve inatçılığı ile göze girdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Süper Lig'den üç ve yurt dışından da iki talibi olan Ahmed Kutucu konusunda geçer not veren teknik direktör Okan Buruk, öğrencisinin ligin ikinci yarısında da takımda kalması gerektiğini yönetime bildirdi.
Özellikle son 2 aydır dar rotasyon ve kulübedeki oyuncularından yeterli katkı alamayan Okan Buruk, Ahmed'in mücadelesinden mutlu oldu. Buruk'un bu kararında yedek kaldığında sorun çıkarmaması, profesyonelliği, gece hayatı olmaması ve karakteri ile de takım içinde sevilmesinin payı vardı.
Afrika Kupası için Nijerya Milli Takım kampına giden Victor Osimhen de Ahmed Kutucu için Başakşehir maçı sonrası "Senin adına sevindim" mesajı ile tebrik etmişti. Ahmed, yoğun takvimde ve sakatlıklarda daha çok süre alacak.