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6 maç 13 gol! Trendyol 1. Ligin en golcü takımı Süper Lig’i hedefliyor

6 maç 13 gol! Trendyol 1. Ligin en golcü takımı Süper Lig’i hedefliyor

11:4026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor. Sezona yenilgiyle başlayarak son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde eden Manisa Futbol Kulübü, ligde 3. sıraya yükseldi. 11 puan toplayan siyah-beyazlı ekip aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı konumunda. İşte detaylar.

1'inci Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle çıkış yakalayıp zirve yarışında üçüncü sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, ilk 6 haftanın en golcü takımı oldu.


Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı 6 maçta 13 kez ağları havalandırdı.


Sadece 0-0 biten Adanaspor mücadelesinde gol atamayan Manisa FK, diğer maçlarda en az 2 gol buldu.

Ligin ilk haftasında İstanbulspor'a 3-2 yenildikten sonra Sakaryaspor'la 2-2 berabere kalıp, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Kocaelispor'u 2-1, son maçta ise Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Manisa, ofansif açıdan başarılı bir grafik yakaladı. 

Siyah-beyazlıların yıldız transferi Fofana, 6 maçta attığı 5 golle krallık yarışında zirveye çıkarken, yine yeni transferlerden Osuji, Malatyaspor'a 2 gol birden attı. 

Yeni yabancılardan Ramirez ve Oğuz Gürbulak'ın da 2'şer golleri bulunuyor.


#Trendyol 1. Lig
#Manisa FK
#Çağdaş Çavuş

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