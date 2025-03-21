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A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

10:2321/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım, konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Ay-yıldızlı ekip, rakibini elediği takdirde A Ligi'ne yükselecek. Peki, A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı...

Futbolda milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan'ı konuk etti. Milli takım, Rams Park'ta oynanan ilk maçı 3-1 kazanırken golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

A Milli Takım ikinci maç öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Macaristan'da 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçının ardından A Milli Takım rakibini elemesi halinde A Ligi'ne yükselecek.

Türkiye'nin yer aldığı A/B Ligi play-off etabında alınacak sonuçlara göre 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde gelecek sezon için şu anda 12 takımın yeri garanti.


A Milli Takım'ın turu geçmesi halinde diğer muhtemel rakipleri, 23 Mart Pazar günü play-off'ta oynanacak rövanş maçlarından sonra belli olacak.

Play-off etabında oynanan ilk maçlarda Ukrayna Belçika'yı 3-1 mağlup ederken Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu turdaki rövanş maçlarının ardından A Ligi'nde yer alacak 4 takım daha netlik kazanacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

  • Almanya
  • Fransa
  • Çekya
  • Danimarka
  • Galler
  • Hırvatistan
  • Hollanda
  • İngiltere
  • İspanya
  • İtalya
  • Norveç
  • Portekiz
  • Ukrayna/Belçika
  • Avusturya/Sırbistan
  • Yunanistan/İskoçya
#A Milli Futbol Takımı
#Uluslar Ligi
#Macaristan

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