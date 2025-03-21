UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım, konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Ay-yıldızlı ekip, rakibini elediği takdirde A Ligi'ne yükselecek. Peki, A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı...
Futbolda milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan'ı konuk etti. Milli takım, Rams Park'ta oynanan ilk maçı 3-1 kazanırken golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
A Milli Takım ikinci maç öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Macaristan'da 23 Mart Pazar günü oynanacak rövanş maçının ardından A Milli Takım rakibini elemesi halinde A Ligi'ne yükselecek.
Türkiye'nin yer aldığı A/B Ligi play-off etabında alınacak sonuçlara göre 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde gelecek sezon için şu anda 12 takımın yeri garanti.
A Milli Takım'ın turu geçmesi halinde diğer muhtemel rakipleri, 23 Mart Pazar günü play-off'ta oynanacak rövanş maçlarından sonra belli olacak.
Play-off etabında oynanan ilk maçlarda Ukrayna Belçika'yı 3-1 mağlup ederken Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu turdaki rövanş maçlarının ardından A Ligi'nde yer alacak 4 takım daha netlik kazanacak.
NTV Spor'da yer alan habere göre A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:
- Almanya
- Fransa
- Çekya
- Danimarka
- Galler
- Hırvatistan
- Hollanda
- İngiltere
- İspanya
- İtalya
- Norveç
- Portekiz
- Ukrayna/Belçika
- Avusturya/Sırbistan
- Yunanistan/İskoçya