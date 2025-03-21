Play-off etabında oynanan ilk maçlarda Ukrayna Belçika'yı 3-1 mağlup ederken Avusturya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. İskoçya ise Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu turdaki rövanş maçlarının ardından A Ligi'nde yer alacak 4 takım daha netlik kazanacak.