A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekibin bu maçlarda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.
Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU