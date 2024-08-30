|
Spor

A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

16:33 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:02 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

1/ 6

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.


2/ 6

Ay-yıldızlı ekibin bu maçlarda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.


3/ 6

Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

4/ 6

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. 


5/ 6

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

6/ 6

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

#A Milli Futbol Takımı
#Galler
#İzlanda
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1. Sınıf ve okul öncesi ne zaman başlıyor? 2024-2025 1. sınıflar ve okul öncesi ne zaman açılacak?