Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Çin'de bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Peki, Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Aaron Boupendza kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Aaron Salem Boupendza Pozzi, 7 Ağustos 1996’da Gabon’un Moanda kentinde doğdu.
2025 itibarıyla 28 yaşında olan 1.80 boyundaki santrfor, sol ayağını etkili kullanması ve atletik yapısıyla biliniyor.
Kariyeri ve Oynadığı Takımlar:
CF Mounana (Gabon, 2015-2016): Futbola başladığı kulüp. 6 lig maçında 6 gol atarak dikkat çekti ve 2015-16 sezonunda Gabon Championnat National D1 şampiyonluğu yaşadı.
Girondins Bordeaux (Fransa, 2016-2020): 2016’da Bordeaux’nun rezerv takımına (Bordeaux B) transfer oldu. A takıma çıkamasa da çeşitli kiralık dönemlerle deneyim kazandı:
Pau FC (Fransa, 2017-18): Championnat National’da 15 golle gol kralı oldu.
Gazélec Ajaccio (Fransa, 2018): Ligue 2’de 11 maçta gol atamadı, kiralık sözleşmesi feshedildi.
Tours FC (Fransa, 2019): 3. ligde forma giydi, sınırlı katkı sağladı.
CD Feirense (Portekiz, 2019): Portekiz 2. Ligi’nde 11 maçta gol bulamadı, sözleşmesi erken feshedildi.
Hatayspor (Türkiye, 2020-2021): 2020’de 300 bin Euro’ya transfer olduğu Süper Lig ekibinde fırtına gibi esti. 2020-21 sezonunda 22 golle gol kralı oldu. Antalyaspor’a 37 dakikada 4 gol atarak tarihe geçti.
Al-Arabi (Katar, 2021-2022): 4.5 milyon Euro’ya transfer oldu. 8 maçta 3 gol, 2 asist yaptı ve 2022’de Katar Emir Kupası’nı kazandı.
Al-Shabab (Suudi Arabistan, 2022-2023): Saudi Pro League’de 17 maçta 11 gol attı, özellikle Damac FC’ye 4 golle parladı.
FC Cincinnati (ABD, 2023-2024): MLS’de 5 golle Doğu Konferansı şampiyonluğuna ve Supporters’ Shield kazanılmasına katkıda bulundu. Ancak 2024’te çenesini kırdığı bir gece kulübü kavgası ve disiplin sorunları nedeniyle sözleşmesi feshedildi.
Rapid Bükreş (Romanya, 2024): Eylül 2024’te 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Zamalek’in transfer iddiasına rağmen Romanya’yı tercih etti.
Zhejiang FC (Çin, 2025-): Ocak 2025’te Çin Süper Ligi ekibine katıldı, sözleşmesi 2026 sonuna kadar.