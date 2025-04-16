Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Al-Arabi (Katar, 2021-2022): 4.5 milyon Euro’ya transfer oldu. 8 maçta 3 gol, 2 asist yaptı ve 2022’de Katar Emir Kupası’nı kazandı.

Al-Shabab (Suudi Arabistan, 2022-2023): Saudi Pro League’de 17 maçta 11 gol attı, özellikle Damac FC’ye 4 golle parladı.

FC Cincinnati (ABD, 2023-2024): MLS’de 5 golle Doğu Konferansı şampiyonluğuna ve Supporters’ Shield kazanılmasına katkıda bulundu. Ancak 2024’te çenesini kırdığı bir gece kulübü kavgası ve disiplin sorunları nedeniyle sözleşmesi feshedildi.



