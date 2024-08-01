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Spor

Abdülkadir Ömür’den nefis gol: Frikikten avladı! (VİDEO)

10:48 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Hull City hazırlık maçında Fiorentina ile karşılaştı. 2-2 biten maça eski Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün frikik golü damga vurdu. Abdülkadir Ömür’ün frikik golünün videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. 

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Karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. 

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Maça eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün attığı gol damga vurdu.


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25 yaşındaki orta saha muhteşem bir frikik golüne imza attı. 

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Abdülkadir Ömür'den muhteşem frikik golü! (VİDEO)

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Hull City'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gol kısa sürede yoğun ilgi gördü.


#Abdülkadir Ömür
#Hull City
#Fiorentina
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