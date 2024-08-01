Abdülkadir Ömür’den nefis gol: Frikikten avladı! (VİDEO)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Hull City hazırlık maçında Fiorentina ile karşılaştı. 2-2 biten maça eski Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün frikik golü damga vurdu. Abdülkadir Ömür’ün frikik golünün videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.
Maça eski Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün attığı gol damga vurdu.
25 yaşındaki orta saha muhteşem bir frikik golüne imza attı.
Abdülkadir Ömür'den muhteşem frikik golü! (VİDEO)
Hull City'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gol kısa sürede yoğun ilgi gördü.