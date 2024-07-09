Abdullah Avcı yıldız futbolcunun durumunu açıkladı: Transferi durdu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Paul Onuachu ve Attila Szalai'nin transfer durumu hakkındaki sorulara da cevap verdi. beIN Sports'a konuşan Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Şampiyon olduğumuz sene puan ortalaması neyse daha yükseğini hedefleyeceğiz. Ben bu yörenin çocuğu olarak Trabzon'un ne istediğini biliyorum. Daha böyle agresif, daha temaslı, rakibini rahatsız eden, oyun içinde vazgeçmeyen, topu alınca pozitif bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için antrenman metotlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu profillerini ona göre seçtik. Trabzonspor'da olmaktan son derece mutluyum. Özellikle bugün 2-3. haftaya girerek kendimi arınmış, yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış gibi heyecanım yüksek. Her çalışmanın içine giriyorum. Bu enerji ile, camianın verdiği destekle beraber daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."
"Transfer olan 6 tane oyuncumuz var. Onların adaptasyonu açısından önemli bir dönem. Trabzonspor'un, bizim oyun felsefemizi verebilmek, oyuncuların arasındaki iletişimi sağlayabilmek için avantaj gibi duruyor. Rekabet içinde bir takım oluşturursanız avantaj. Bu dinlemeleri, çalışmaları, maçlardaki değişiklikleri doğru planlarsak avantaj olur. Planı yaptık, uygulaması iyi gidiyor. Meunier, hazırlık maçında Belçika Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı. Oradan aldığımız bilgiler, çalışmaları düne kadar Stuttgart'ta devam etti. Belçika devam etseydi oynama ihtimali olabilirdi. Cuma günü ilk defa eşiyle tatile çıktı. 18'inde bizle beraber start verecek. İlk maçta bizle mi olacak, o zaman karar vereceğiz. Draguş 12'sinde bizle olacak. Geçen haftaya kadar maç oynadı. Tatile ihtiyacı var. Kaptan Uğurcan 18'inde Trabzon'da bizimle olacak."
"Formasyonlar oyun içinde değişiyor. Oyuncu profillerini onun üzerinden seçiyorsun. 4-3-3 oynayacağım dediğinde 4-2-3-1 oynarken nasıl profiller olmalı, iç orta saha oyuncularının ayakları nasıl olmalı, ters ayaklı olunca ne olmalı, çözüm noktası ne buna kadar çalışılıyor. Ekibin de çalışması mutlu ediyor. Nasıl bir oyun olacak? Trabzonspor'un tarihinden bu zamana kadar vazgeçmeyen, inadıyla şampiyonluklar kazanan daha akıllı, daha planlı, aklını duygusuyla birleştiren, vazgeçmeden bunu yakalayan, topa sahip olduğunda da daha üretken bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Buna göre oyuncular seçtik. Taraftarımız bundan keyif alacaklar."
"Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız."
"Ozan Tufan'ı alırken 3-4 sene evvel şampiyon olduğumuzda Dorukhan da böyleydi. Sağ bek, stoper, iç orta saha oynatabiliyorsun. Ozan Tufan, Türk futbolunun çok önemli figürlerinden birisi. Gerçek değerini bulamadı. Milli takım, büyük takım, yurt dışı, kaptanlık... Şöyle bir şey olursa Ozan'ı orada kullanırım, burada kullanırım diyorsun. Draguş önde 3 mevkide oynuyor. Nwakaeme hem dışarıda hem içeride oynuyor. Hem ekonomik olarak hem oyundaki düşüncemizi daha esnek kılabiliyor."
"Yarış nasıl olacak? İstanbul'un 3 büyük takımı, ekonomik olarak çok yüksek volümde gidiyorlar. Başlarında da şampiyon hocalar var. Galatasaray'da Okan Hoca son 2 senenin şampiyonu. Fenerbahçe'nin hocası Mourinho, bu lige marka değeri açısından katkı sağlayacak. Beşiktaş'ın hocası şampiyon bir hoca. İyi bir yarış bekliyoruz. Biz ekonomiyle değil inadımızla, mücadelemizle yarışacağız. Doğru organize olan bir Trabzonspor olacak. 30 hafta olsun yarışta, yol nereye çıkar görürüz. Diğer takımların da cevap verebileceği bir süreç olur. Makas çok açılmaz diye düşünüyorum. Güzel, keyifli bir yarış olacak."
"Attila Szalai, Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette."