Acun Ilıcalı futboldaki gerilimin nasıl biteceğini açıkladı: 'Çare yabancı hakem'

"Ekim ayının başındayız. Bu işi çözeceksek, bize ve TFF'ye süre versinler. Niye olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz çok saçma şeyler oluyor. Önemli olan Türk futbolunun huzura kavuşması. Benim dediğim olursa, yarın huzur olur. Galatasaray'ın hakkı yenmesin, ben bunu istemem."



