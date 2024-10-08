Acun Ilıcalı futboldaki gerilimin nasıl biteceğini açıkladı: 'Çare yabancı hakem'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, yabancı hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV'de gündemi değerlendirdi. Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Biz bu adaleti bu sene er ya da geç getireceğiz. Mühim olan önce hırsızı yakalamak. Suçlu nasıl yakalanır biliyor musunuz? 10 dakika duran maçı 5 dakika uzatırsan suçlusun. 6 dakika uzatma verildi, 8 dakika uzatma verildi. Galatasaray maçında 5 dakika uzatma verildi, 2 dakika oynandı. Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı 1 dakika 40 saniye sürdü. Bir hafta önce Galatasaray mağlupken tesadüf diyorsak... Galatasaray öndeyken 2.5 dakika oynanıyor."
"Şampiyon Galatasaray nicki ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum! Neden insanlar Ahmet Çakar'ın hangi takımlı olduğunu sorgulamamış? Demek sizde sıkıntı yokmuş. Burada sıkıntı var."
"İngiltere'de Almanya'da tuttuğu takımın maçını yönetemeyen adam, burada da aynısını yönetsin. Ben adamlara bizde öyle olmadığını söyledim, şaşırdılar zaten. Madem bizde tuttuğu takımın maçına o hakemi atamama durumu olamaz, o zaman çare yabancı hakem! Problemin %90'ı hakemlerden kaynaklanıyor."
"Gerilimin sebebi hakemler! Avrupa'nın iyisini getirelim. Yunanistan'da bu hafta Alman hakem vardı. Bütün kaos ve ülkedeki gerilimin sebebi hakemler tarafından kaynaklanıyor, bunu görmüyor musunuz?"
"Ekim ayının başındayız. Bu işi çözeceksek, bize ve TFF'ye süre versinler. Niye olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz çok saçma şeyler oluyor. Önemli olan Türk futbolunun huzura kavuşması. Benim dediğim olursa, yarın huzur olur. Galatasaray'ın hakkı yenmesin, ben bunu istemem."
"Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Biz de sorgulamadık. 'Talimat aldı' demedik."
"Yabancı hakemlerle zorlanan, kırmızı kart gören takım biz değiliz! Galatasaray'ın iç sahada en son kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Hatırlayamazsınız çünkü öyle bir maç yok! İki yıldır Galatasaray iç sahada kırmızı kart görmedi. Avrupa'da 9 maçta 5 kırmızı kart görmüşler!"
"Beşiktaş hakemlerle ilgili sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüm ve yabancı hakem istiyorlar."