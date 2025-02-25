Acun Ilıcalı'dan Galatasaray ve Mourinho açıklaması: 'Maymun üzerine kendi logolarını koydular'

"Ben sana "tavşan gibi zıplıyorsun" dediğimde sana tavşan demiş olmadığım gibi. Sana "maymun gibi zıplıyorsun" dersem, bu da senin maymun olduğun anlamına gelmez. Jose Mourinho'nun ırkçı olma niyetinin olmadığı açıkça anlaşılıyor. Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum var ve biz Türkiye'de buna alışığız. Çünkü dünyada, belki de Türk insanını tanımayan insanların bilmediği bir şey var, Türkiye'de ırkçılık yok. Hatta Türk halkı ırkçılığın ne olduğunu bile bilmiyor. Çünkü Türkiye'de, belki kültürel geçmiş ya da her neyse, şunu açıkça söyleyebilirim ki sahada hiçbir oyuncuya ırkçılık yapılmadı. Irkçılık gibi bir şeyi hiç yaşamadık."