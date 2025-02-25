Acun Ilıcalı'dan Galatasaray ve Mourinho açıklaması: 'Maymun üzerine kendi logolarını koydular'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun açıklamaları hakkında konuşan Ilıcalı, Portekizli teknik adamın ifadelerinin çarpıtıldığını ifade etti.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında, teknik direktör Jose Mourinho'nun maymun benzetmesi tartışmalara neden oldu.
Galatasaray bu açıklamayla ilgili ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, SkySpor'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de futbol sadece futbol değildir. Futbol pek çok insan için bir tür hayattır ve biliyorsunuz Fenerbahçe-Galatasaray maçları Türk futbolundaki en önemli derbidir. En önemli maçlardan biri diyebiliriz. Her iki kulübün de 30 milyon taraftarından bahsediyoruz ve bu maçlar bazen büyük gerginliklere sahne oluyor ve dünkü maçta uzun yıllar sonra ilk kez sahada yabancı bir hakem vardı. Sanırım 50 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakem sahadaydı."
"Bu yüzden Galatasaray ve Türk futbolu için tartışmalı bir şeydi çünkü Türk hakemleri özellikle bu yıl çok formsuzdu. Birçok kulüp yabancı hakem istiyordu ve TFF bu maç için sadece yabancı bir hakemi, Sloven hakemin yönetmesine karar verdi. Maçtan sonra Jose Mourinho maç hakkında konuştu. Maymunlar gibi zıplıyorlar gibi bir şey söyledi ve Galatasaray yönetimi maalesef son iki yıldır taraftarlarını tatmin etmek ya da camiasını memnun etmek için futbolda bazı şeyleri manipüle etmek için birçok şeyi farklı seviyelere taşıyor ve bu da aynı hikayenin bir örneği."
"Ben sana "tavşan gibi zıplıyorsun" dediğimde sana tavşan demiş olmadığım gibi. Sana "maymun gibi zıplıyorsun" dersem, bu da senin maymun olduğun anlamına gelmez. Jose Mourinho'nun ırkçı olma niyetinin olmadığı açıkça anlaşılıyor. Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum var ve biz Türkiye'de buna alışığız. Çünkü dünyada, belki de Türk insanını tanımayan insanların bilmediği bir şey var, Türkiye'de ırkçılık yok. Hatta Türk halkı ırkçılığın ne olduğunu bile bilmiyor. Çünkü Türkiye'de, belki kültürel geçmiş ya da her neyse, şunu açıkça söyleyebilirim ki sahada hiçbir oyuncuya ırkçılık yapılmadı. Irkçılık gibi bir şeyi hiç yaşamadık."
"Tam tarihini hatırlamıyorum ama Galatasaray bir video yaptı ve bu videoda bir maymun var. Hırsız bir maymun. Maymunun elinde bir kupa var ve arkasından koşuyorlar. Galatasaray, resmi açıklamalarında bu videoyu kullandı. Maymunun üzerine Galatasaray logosunu koydular ve “Hey, kupanızı çaldık, koşmaya çalışmayın” dediler. Maymun ve kupayı kullanarak bir mesaj verdiler. Bunu resmi bir Galatasaray açıklaması olarak söylüyorum."