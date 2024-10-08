Acun Ilıcalı'dan Icardi yanıtı: 'Biz de futbolcularımızı tutamayız'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ynelik açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Icardi'nin Ali Koç forması giymesine yanıt verdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, hem Icardi hem de Metin Öztürk hakkında da konuştu.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Metin Öztürk'ü tanımıyorum. Araştırdım kendisini ama bir şey de bulamadım. Burada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı hakkında konuşuyor. Konuşmanın neresinden bakarsanız bakın, midemi bulandırdı."
"Beni aşağılamaya çalışıyor, iki cümleyi bir araya getiremiyor. Neye güvenerek yukarıdan konuştu, anlamış değilim. Sonra da 'Sakinlik istiyoruz' diyor. Dursun Özbek'in bu konuda kendisiyle görüşeceğini düşünüyorum."
"Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için hakkında konuşmayacağım."
"Galatasaray'ın bir futbolcusunun Fenerbahçe Başkanı'na forma giyerek mesaj göndermesi de saygı çerçevesini yıkan davranışlar."
"Galatasaray'ın futbolcusunun, Fenerbahçe Başkanı ile dalga geçmesi saygısızlıktır."
"Buna izin verirseniz, yarın biz de futbolcularımızı tutamayız."