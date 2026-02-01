Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyordu. Sarı lacivertlilerin görüşme yaptığı sırada Atletico Madrid’de bu transfer yarışına dahil oldu. Peki Ademola Lookman transferinde dün gece neler yaşandı? Ademola Lookman hangi takıma transfer oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını Atalanta forması giyen Ademola Lookman’a çevirmişti.
Sarı lacivertliler, oyuncuyla anlaşma sağlamış ve kulübüyle de 35+5 milyon euroya el sıkışmıştı.
Fakat İtalya’dan başka bir kulübün, Atalanta ile temasa geçip, ‘Türkiye’den bir takıma oyuncu satacaksanız, banka teminatı isteyin’ demesi üzerine; İtalyan kulübü, Fenerbahçe’den teminat istedi.
Fenerbahçe bu teminatı sağlayamadı ve Atalanta’nın da 25 milyon euro peşin, kalan 10 milyonu da kısa vade de ödeme teklifini kabul etmedi.
Bu sırada görüşmelere Atletico Madrid de devreye girdi ve Fenerbahçe’nin önermiş olduğu rakama çok yakın bir teklifte bulundu. Atalanta ise Madrid’den herhangi bir teminat mektubu istemeyerek, gelen teklifi kabul etti.
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Lookman, Atalanta yönetiminden, transferde kolaylık sağlanmasını talep etti.
Bunun üzerine görüşmede Atalanta kulübü, Lookman’ın bu isteğini kabul etmedi ve Atletico Madrid ile anlaştıklarını, kendisinin de İspanyol ekibiyle görüşmelerini istedi.
Atletico Madrid’in 4 milyon euroluk maaş teklifini Lookman kabul etmedi ve Fenerbahçe ile 9 milyon euroya anlaştıklarını ifade etti. Atalanta’nın tekrar arabuluculuğu ile Atletico Madrid ile Lookman yeniden masaya oturdu ve 6 milyon euroya el sıkıştı.
Transferin bugün Atletico Madrid lehine sonuçlanması ve oyuncunun İspanya'ya gitmesi bekleniyor.