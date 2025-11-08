Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ademola Lookman'dan flaş hareket! Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı

Ademola Lookman'dan flaş hareket! Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı

13:378/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transferde adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman, dikkat çeken bir hamle yaptı. Yıldız ismin bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman, kulübü ile kriz yaşıyor.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde oynadıkları Marsilya maçında oyundan alındıktan sonra hocası Ivan Juric ile gerginlik yaşamıştı.

Bu olay sonrası Nijeryalı yıldızdan yeni bir hamle geldi.

Lookman, kulübü Atalanta'yı sosyal medyada takipten çıkarıp tüm paylaşımlarını sildi.

Victor Osimhen'le milli takımdan arkadaş olan yıldız ismin bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

#Galatasaray
#Ademola Lookman
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ 18-30 yaş arası başvuru şartları neler?