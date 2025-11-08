Ademola Lookman'dan flaş hareket! Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı

Transferde adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman, dikkat çeken bir hamle yaptı. Yıldız ismin bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

1 /5 İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman, kulübü ile kriz yaşıyor.

2 /5 Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde oynadıkları Marsilya maçında oyundan alındıktan sonra hocası Ivan Juric ile gerginlik yaşamıştı.

3 /5 Bu olay sonrası Nijeryalı yıldızdan yeni bir hamle geldi.

4 /5 Lookman, kulübü Atalanta'yı sosyal medyada takipten çıkarıp tüm paylaşımlarını sildi.