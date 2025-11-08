Ademola Lookman'dan flaş hareket! Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı

Transferde adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman, dikkat çeken bir hamle yaptı. Yıldız ismin bu hareketi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman, kulübü ile kriz yaşıyor.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde oynadıkları Marsilya maçında oyundan alındıktan sonra hocası Ivan Juric ile gerginlik yaşamıştı.
Bu olay sonrası Nijeryalı yıldızdan yeni bir hamle geldi.
Lookman, kulübü Atalanta'yı sosyal medyada takipten çıkarıp tüm paylaşımlarını sildi.
Victor Osimhen'le milli takımdan arkadaş olan yıldız ismin bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.