Adı Beşiktaş'la anılıyordu! Altay Bayındır'dan flaş açıklama

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın adı Beşiktaş'la anılıyordu. Milli eldivenden geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır, önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Beşiktaş'la anılan hatta siyah-beyazlılarla anlaştığı iddia edilen Altay Bayındır geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Daha fazla sahada olmak isterim. Bunun için de bir karar alınması gerekiyorsa alacağız" Premier Lig'de üzüldüğü maçları da açıklayan Altay, "İlk maçımı söyleyebilirim. Newcastle United maçıydı. Mağlup olduk. Deplasmanda zor bir maça çıktık, sakat oyuncularımız vardı. O maç üzüldüğüm bir maçtı. Ondan sonra Avrupa Ligi maçına çıkmıştım, benim için keyifli ve güzel geçmişti. Galip geldik. Arsenal maçı benim adıma çok güzel geçen bir maçtı. Maçın içinde ve seri penaltı atışlarında birer penaltı çıkardım. Çok özgüven verdi, müthiş bir performanstı."
"Ondan sonraki maçta oynamamam beni gerçekten de çok rahatsız etti ve üzdü. Kalecilikte en önemli şey ritimdir. Ritmi yakalaman gerekiyor, oynadıktan sonra oynamaya devam etmen gerekiyor. Bunu yakalamadığın zaman bazen sallanıyorsun. Bu sallantıyı da çok fazla yaşamamak için her antrenmanı maç niteliğinde yapman gerekiyor ki maçta bir an geldiğinde o ana hazır olmak için. Ne zaman olursa olsun, ne an olursa olsun oynamaya aç bir insanım. Oynamak için elimden geleni yaparım."
Ayrılık sinyali
"Bazı şeyler de sağlıklı gitmiyorsa, yani tabiri caizse doğru toprağa gömmek lazım ki çiçek açsın. Her yerde açmıyor çiçek. Oynamayı seven bir insanım. Bu doğrultuda da ileride neler yaşarım bilmiyorum. Bir futbolcunun kariyerindeki basamakları doğru adımlaması çok önemli. Daha fazla sahada olmak isterim. Bunun için de bir karar alınması gerekiyorsa alacağız ya da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Zaman her şeyi bize gösterecek."