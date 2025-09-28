Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörden flaş açıklama: 'Teklif gelirse kabul etmem'

Fenerbahçe'de yeni yönetim görev başı yaptı. Gökhan Gönül ile yollar ayrılırken, bazı değişikliklerin de yapılacağı öğrenildi. Ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan bir hocadan da açıklama geldi.
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Tedesco ile yolların ayrılması bekleniyor.
Tedesco yerine de düşünülen isimler arasında Aykut Kocaman ve Volkan Demirel var.
NOW Spor YouTube kanalında konuşan Volkan Demirel, "Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası" demişti.
Ayrıca, "Resmi teklif almadım. Sadettin başkanla seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama tabii ki ben ‘Başkanım beni nereye düşünürsünüz?’ diye sormam. Bu benim soracağım bir soru değil, başkanın vereceği bir karar. Başkanın benimle ilgili bir tasarrufu varsa en iyi yere, en iyi konuma getireceğine düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Programda Volkan Demirel'e, "Yardımcı bir teknik adam olarak görev yapar mısınız?" sorusu da soruldu. Demirel şu yanıtı verdi:
"Yardımcı antrenör olarak görev yapmak istemem. Öyle bir şey çıktı ağzımdan ama her yere çekildi bu. Ben Aykut Hoca'yı bir futbol aklı, bir futbol direktörü olarak görüyorum."